Talouskehitys näyttää lupaavalta Mikkelin seudulla — Isot tiehankkeet tuovat veroeuroja maakuntiin Vaikka toimialoittain vaihtelua on paljon, maakunnassa on päästy nauttimaan yleisestä talouskasvusta. Mari Koukkula Viitostien uuden linjauksen rakentaminen alkoi puiden raivauksella tammikuussa.

Työttömyys vähenee, ja kuluttajien luottamus vahvistuu. Merkit talouden käänteestä ovat vahvistuneet Mikkelin seudulla.

Kuluttajien käyttäytymisessä on myönteisiä merkkejä havaittavissa, arvioi Carlsonin tavaratalojohtaja Taru Kuosma.

— Asiakkaat ovat hieman enemmän valmiita satsaamaan laatuun ja omaan hyvinvointiin. Tämä näkyy muun muassa talviliikuntavälineiden kaupassa siten, että hankitaan kunnon välineitä.

Etelä-Savossa nousukauden mittaaminen pitää Kuosman mielestä suhteuttaa siihen, että väki on keskimääräistä ikääntyneempää ja että rakentamisen vilkkautta ilmentävät nostokurjet ovat tavallista harvinaisempia.

Kuosma sanoo, että edellytykset vielä nykyistä vahvempaan kasvuun ovat olemassa, muun muassa luontoon ja matkailuun liittyvien mahdollisuuksien kautta.

— Täällä on valittu oikeat strategiat. Jos matkailu kasvaa, se näkyy myös kaupassa välillisesti.

— Venäläismatkailussa tuntuu aallonpohja jo ohitetun. Keski-Euroopasta ja Aasiasta voimme odottaa lisää matkailijoita.

Uutiset uusista yrityksistä saisivat Kuosman mielestä olla yleisempiä. Fujitsun kaltaisia työpaikkoja lisääviä yksiköitä tarvitaan enemmän.

Fujitsu Finland on ilmoittanut perustavansa Mikkeliin osaamiskeskuksen, johon se pestaa kymmeniä ict-alojen ammattilaisia.

Kehitys myönteistä jo jonkin aikaa

Työllisyyden koheneminen on jatkunut jo vuoden verran, ja Etelä-Savossa kehitys on ollut naapurimaakuntia vahvempaa, muistuttaa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

— Työttömyys laskee, ja esimerkiksi vientiyrityksillä on varsin myönteiset näkymät. Me olemme kohtuullisen hyvissä asemissa, kun vertaa koko maan kehitykseen, summaa Mäkinen.

Toisaalta ilmenee jo työvoimapulaa.

— Tästä on lähinnä sormituntumaa joidenkin työantajien kommenttien perusteella. Kasvua rajoittaa jo se, ettei löydy osaajia.

Osaajien tarpeita on esimerkiksi metalliteollisuudessa ja terveydenhoitoaloilla.

Mäkisen mukaan yleisestä talouskasvusta on päästy nauttimaan muun muassa metsäteollisuuden hyvän vireen ansiosta. Myös kotimaan matkailu on kehittynyt myönteisesti. Ulkomaan matkailulta voidaan Mäkisen mukaan odottaa vielä parempaa.

Isot väylähankkeet ovat arvokkaita

Rakentaminen on perinteisesti merkittävä vauhdittaja. Mikkelin ja Juvan välille aletaan tekemään uutta Viitostietä huhtikuussa. Vuonna 2021 valmistuva urakka maksaa noin 120 miljoonaa, pääurakoitsijana Destia Oy.

Rakennusteollisuus ry:n toimialajärjestön Infra Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Tuukka Liukko sanoo isojen väylähankkeiden yleensä avaavan mittavasti aliurakoita ja tekemistä kaikenkokoisille yrityksille.

— Ne tuovat kysyntää myös pienille yrityksille, erilaisille erikoisaloille ja lisäksi kokonsa vuoksi antavat pelivaraa muille toimialalla, toteaa Liukko.

Isoilla julkisilla investoinneilla on merkittävä vaikutus maarakentajien työtilanteisiin. Liukko sanoo, että veroeuroja jää tavallisesti kohdealueelle paljon.

— Kaakkois-Suomessa hankkeita on ollut hyvin. Täällä grynderirahallla tehtävää asuntotuotantoa on prosentuaalisesti vähemmän kuin kasvukeskuksissa, ja siksikin ne ovat arvokkaita.