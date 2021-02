Metsä Groupin 1,6 miljardin investointi Kemin biotuotetehtaaseen varmistui – Vuonna 2023 valmistuva investointi luo 1 500 uutta työpaikkaa

Yhtiön mukaan kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan.

Metsä Fibre on päättänyt rakentaa uuden biotuotetehtaan Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Emoyhtiö Metsä Groupin mukaan kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan.

Yhtiön mukaan uusi tehdas lisää Suomen vuotuista vientiä noin puolella miljardilla eurolla ja luo koko suoraan arvoketjuun noin 1 500 uutta työpaikkaa. Uusista työpaikoista valtaosa sijoittuu puunhankintaan.

Uusi tehdas korvaa Kemin nykyisen sellutehtaan, ja yhtiön mukaan turvaa sen 250 työpaikan jatkon tuleviksi vuosikymmeniksi. Kaiken kaikkiaan Kemin tehdasalueella työskentelee 500 ihmistä.

Uusi tehdas tulee käyttämään vuosittain noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta eli puolitoistakertaisen määrän verrattuna Kemin nykyiseen sellutehtaaseen.

Tehtaan tavoitteena on tuottaa noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä muita biotuotteita. Sen tarkoituksena on myös tuottaa kaksi terawattituntia uusiutuvaa sähköä, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta.

Julkisen sektorin infratuki tärkeää

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä kuvailee projektin positiivisia vaikutuksia Kemin seudulle ja koko maahan merkittäviksi.

Kaiken kaikkiaan tehtaan suorassa arvoketjussa Suomessa tulee arvion mukaan työskentelemään noin 2 500 ihmistä. Tehtaan rakennusvaiheen aikana eri työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000.

Hämälä kiittää poliitikkoja ja virkamiehiä aktiivisesta keskusteluyhteydestä hankesuunnittelun aikana.

– Suomen hallitus on vuoden 2020 lisäbudjetissa varannut rahoitusta Pohjois-Suomen väyläverkon investointeihin. Julkisen sektorin sitoutuminen tehtaan toimintakykyä tukevaan infrakehitykseen on erittäin tärkeää, Hämälä sanoo tiedotteessa.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi

Metsä Groupin vertailukelpoinen liikevoitto nousi loka-joulukuussa 94 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 76 miljoonasta eurosta. Liikevaihto kohosi 1,4 miljardiin euroon 1,3 miljardista eurosta.

Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto painui kuitenkin 368 miljoonaan euroon toissa vuoden 495 miljoonasta eurosta.

– Kartonki- ja pehmopaperiliiketoimintojen markkinatilanne säilyi hyvänä. Sellun kysyntä erityisesti Kiinassa oli vahvaa, ja hinnat kääntyivät Aasiassa selkeään nousuun, Hämälä kertoo.