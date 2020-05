Maaseutuhotellit eivät ole menettäneet toivoaan – Mökeille kysyntää, ja kokousmatkailijoiden uskotaan palaavan syksyllä

Jos näinä aikoina ylipäänsä joku matkailualue pärjää, niin se on järviä ja luontoa tarjoava Etelä-Savo, arvioivat yrittäjät.

Seudun matkailuyritykset ovat toimineet korona-aikana säästöliekillä ja korvaavia palveluja kehittäen.

Kesäkuun mittaan ne aikovat nostaa myös ravintolapalveluja ylös, vaikka kesäkuun alkupäiville ei odoteta vielä kovin suurta kysyntää.

Joukko maakunnan maaseutuhotellien ja kartanoiden yrittäjiä tapasi keskiviikkona Mikkelin Anttolanhovissa. Teemana isäntäyrityksellä sekä Rantasalmen Järvisydämellä, Puumalan Sahanlahdella, Savonlinnan Hotelli Punkaharjulla ja Mikkelin Tertillä oli yrittäjävetoisten matkailuyritysten yhteistoiminnan kehittäminen. Samassa yhteydessä yrittäjät vaihtoivat ajatuksia alkavasta kesästä.

Ulkomaisten matkailijoiden varauksia on vielä kirjoissa joitakin loppukesällä, mutta tämän kesän liiketoiminnan pelastajiksi heistä ei laajassa mitassa ole. Myös perhejuhlien peruuttamiset ovat aiheuttaneet menetyksiä.

Liikeidea kohdillaan

Odotukset liittyvät kotimaan matkailuun. Sen määrä on arvoitus, mutta järviseudun uskotaan olevan alue, joka pärjää, jos yleensä ihmiset kuluttavat matkailuun.

– Iso vaikutus on muun muassa sillä, miten rohkeasti ikäihmiset uskaltavat liikkua. Olemme kuitenkin toiveikkaita, että tästäkin kesästä selvitään, vakuuttaa Tertin Kartanon Pepita Pylkkänen.

– Luonnon ja turvallisuuden arvostus on noussut. Me olemme siksi vahvoilla, eikä meidän tarvitse korjata liikeideaa, sanoo Sahanlahti Resortin Jaana Kuivalainen.

Useimmat kohteista ovat majoitusyrityksinä pieniä, ja turvallisuus on helppo taata.

Anttolanhovilla on paljon vuoteita, mutta kesällä hotellikapasiteetista käytetään vain osaa väljyyden varmistamiseksi. Yrittäjä Juha Kaitainen sanoo, että yrityksen keskeisistä painopisteistä kokousmatkailu hiljentyi maaliskuussa tyystin, mutta myönteistä on, että kokouksia on siirretty syksyyn, ei peruttu kokonaan.

Uusista palveluista pysyviä

Yrittäjien mukaan mökkivuokrauksen tilanne näyttää hyvältä varsinkin juhannuksesta eteenpäin. Myös veneilykesästä odotetaan kohtalaisen vilkasta.

Rajoituksia on höllennetty, mutta monenlaista säätämistä toiminnassa tarvitaan. Buffet-tarjoilujen kieltäminen aiheuttaa esimerkiksi aamiaisilla monenlaisia, yleensä työmäärää lisääviä järjestelyitä.

Korona-aika on myös laittanut yritykset kehittämään uusia toimintatapoja ruokaan liittyen. Monien palvelujen otaksutaan jäävän elämään aikojen normalisoiduttua.