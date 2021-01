Koronavuosi kasvatti Alkon myyntiä – Nousua 13 prosenttia Etelä-Savossa ja koko Suomessa

Viime vuonna Alkosta ostettiin 92,7 miljoonaa litraa juomia, mikä oli 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuonna 2019 litramyynti oli 82,1 miljoonaa.

Etelä-Savossa Alkon myynti nousi myös noin 13 prosenttia. Juomia myytiin 2,7 miljoonaa litraa, kun edellisenä vuonna myynti oli 2,4 miljoonaa litraa. Viinien osuus koko Etelä-Savon myynnistä oli 61 prosenttia ja väkevien osuus 29 prosenttia. Jako noudattelee Alkon valtakunnallisen myynnin jakaumaa.

Alkon mukaan sen myynnin kasvua selittää koronapandemian aiheuttama myyntikanavien muutos. Matkustajaliikenne Suomesta ulkomaille on ollut lähes pysähdyksissä, ravintolat olivat osan vuotta suljettuna ja niissä on ollut rajoituksia. Anniskelumyynnin osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on ollut noin 10 prosenttia ja matkustajatuonnin osuus noin 15 prosenttia.

Alkon verkkokaupan ja rekisteröityneiden asiakkaiden määrä lähes kaksinkertaistui vuodesta 2019.

Juttuun lisätty kello 9.02 lisätietoa myynnin osuuksista.