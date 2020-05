Sähkönhinta on puolittunut ennätysalas.

Energian hinnat ovat laskeneet reilusti tänä vuonna. Uutissuomalainen tarkasteli sähkön, kevytöljyn, dieselin, bensiinin sekä maa- ja biokaasun hintaa. Eniten on halventunut sähkön tukkumarkkinahinta. Se on jopa puolittunut ja on alempana kuin koskaan.