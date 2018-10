Jarnon Kullan kauppiaat Jarno ja Anna-Maija Turtiainen ovat kipeän päätöksen edessä. He ovat pohtineet sitä jo useita vuosia.

Kauppakeskus Akselissa toimiva kultasepänliike Jarnon Kulta sulkee ovensa viimeisen kerran ensi vuoden alkupuolella.

— Tuntuu se oudolta, mutta kun päätös on kerran tehty, se on huojentavaa. En ole hirveästi yrittänyt löytää liikkeelle jatkajaa, koska se tuntuu aika hankalalta. Kaikki on tosin vielä mahdollista, jos joku olisi kiinnostunut liikkeestä, kertoo toimitusjohtaja Jarno Turtiainen.

— Suurin syy lopettamiselle on se, että ikää rupeaa olemaan molemmilla. On meillä tosin ollut kaksi myyjää apuna. Lopullinen sulkemisaikamme riippuu siitä, miten saamme tavarat myytyä. Meillä on vielä erittäin suuret koruvalikoimat.

Jarno Turtiainen on 71-vuotias, ja myös hänen vaimonsa Anna-Maija Turtiainen on eläkeiässä.

Muutto Helsingistä Mikkeliin joulukuussa 1979

Helsingistä kotoisin oleva Jarno Turtiainen työskenteli aikoinaan kirjapainoalalla. Hän aloitti työskentelyn vuonna 1963 Helprintissä Helsingissä.

Sitten mies perusti yhdessä vaimonsa kanssa korukaupan Jarnon Kullan vuonna 1978. Kauppa sai nimensä Jarno Turtiaisen nimen mukaan.

Turtiaisen pariskunta muutti painotalo Helprintin mukana Mikkeliin, minkä seurauksena myös koruliike siirtyi Etelä-Savoon. Jarnon Kulta aloitti toimintansa Mikkelissä joulukuussa 1979.

— Isäni oli kultaseppä ja myös yksityisyrittäjä. Hän tunsi aikoinaan alalta paljon ihmisiä, ja minä olen aina halunnut yksityisyrittäjäksi. Korukauppa tuntui luontevalta valinnalta, ja erikoistuimme kulta- ja timanttikoruihin.

Jarno Turtiainen on ollut mukana työelämässä kaikkiaan 55 vuotta. Jarnon Kulta on toiminut Mikkelissä tasan 39 vuotta joulukuussa.

— Mukavat asiakkaat ovat jääneet parhaiten mieleen. Eniten mieltä on lämmittänyt asiakkaiden positiivinen palaute, jota olemme vuosien saatossa saaneet.

