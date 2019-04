Ostaja selvisi vihdoin: Etelä-Savon Energia myy Lumme-osuutensa Suur-Savon Sähkölle

Ese julkisti myyntiaikeensa jo helmikuussa, mutta ei kertonut, kenelle on osakeosuuttaan myymässä.

Mikkelin kaupungin omistama energiayhtiö Etelä-Savon Energia Oy (Ese) myy kaikki Lumme Energia Oy:n osakkeensa Suur-Savon Sähkölle.

Kauppa toteutettiin maanantaina. Kaupan myötä Suur-Savon Sähkö omistaa koko Lumme Energian osakekannan.

Ese julkisti myyntiaikeensa jo helmikuussa, mutta ei kertonut, kenelle on osakeosuuttaan myymässä.

Mikkelin kaupunginvaltuusto myönsi Eselle oikeudet kauppaan maaliskuussa, vaikka ei tuolloin vielä tiennyt, kuka on ostaja. Valtuuston keskustelu aiheesta oli paikoin kärkästä.

Vakavia ja vähemmän vakavia keskusteluja

Lumme Energia on energiamyyntiyhtiö, jonka Ese perusti yhdessä Suur-Savon Sähkön kanssa syksyllä 2017. Samalla Ese ja Suur-Savon Sähkö yhdistivät sähkön vähittäismyyntinsä.

Suur-Savon Sähkö lupaa tiedotteessaan, että osakekaupalla ei ole vaikutusta Lumme Energian asiakkaisiin.

Meillä on vakavampia ja vähemmän vakavia keskusteluja muiden energiayhtiöiden kanssa. — Markus Tykkyläinen

Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoo, että seuraava tavoite on kasvattaa Lummetta.

— Meillä on vakavampia ja vähemmän vakavia keskusteluja muiden energiayhtiöiden kanssa siitä, että yhdistäisimme vähittäismyyntitoimintoja edelleen, Tykkyläinen sanoo.

Väre ei vaihtoehto tällä hetkellä

Moni lähimmistä sähköyhtiöistä on kuitenkin jo lupautunut toisaalle. Viime vuonna Jyväskylän Energia, Kuopion Energia, Lappeenrannan Energia ja Savon Voima yhdistivät sähkönmyyntinsä uudeksi Väre Energia -yhtiöksi.

Aikooko Suur-Savon Sähkö liittyä mahdollisesti Väreeseen?

— Sellaista prosessia ei ole käynnissä tällä hetkellä, Tykkyläinen sanoo.

Olisiko sellaiseen kiinnostusta?

— Asia pitää nähdä siitäkin näkökulmasta, että he ovat nyt vielä keskellä neljän yhtiön yhdistämisprosessia. On varmasti viisautta, että he saavat oman kuvionsa toimimaan. Ei kannata monimutkaistaa tilannetta liikaa.

Yrityskaupat ovat vähän kuin paritanssihommia. — Markus Tykkyläinen

Yritysjärjestelyjä jo tänä vuonna?

Tykkyläinen uskoo, että Lumpeelle voi olla tiedossa uusia yritysjärjestelyjä jo tämän vuoden aikana.

Viime syksynä hän ennusti, että yritysjärjestelyjä toteutuisi jo vuonna 2018, mutta niin ei käynyt. Tämä kertoo hänen mielestään yritysjärjestelyjen haasteellisuudesta.

— Yrityskaupat ovat vähän kuin paritanssihommia. Pitää löytyä yhteinen rytmi, että ne sujuvat, Tykkyläinen sanoo.

Juttua muokattu 1.4. klo 16.41: Lisätty Tykkyläisen haastattelu.