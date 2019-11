Korjuuyrittäjät ovat lujilla, kun puukauppa hiljeni: "Lomautukset ovat varsin yleisiä", sanoo kangasniemeläisen Veljekset Hokkasen toimitusjohtaja Hannu Hokkanen

Puukaupan hiljeneminen viime vuodesta on vähentänyt jyrkästi puunkorjuuyritysten palveluiden kysyntää.

Kangasniemeläisen Veljekset Hokkasen toimitusjohtaja Hannu Hokkanen kertoo puunkorjuumäärien supistuneen noin kolmanneksella. Hokkanen kuuluu Koneyrittäjien liiton metsävaliokuntaan ja tuntee sitä kautta valtakunnallisen markkinatilanteen.

Hokkasen mukaan yritysten tilanteet vaihtelevat paljon alueittain tai asiakassuhteiden mukaan.

— Maailmanmarkkinoista tämä johtuu. Resurssit ovat vajaalla käytöllä, ja etenkin yhden luukun varassa olevilla yrityksillä voi olla vaikeaa.

— Lomautukset ovat varsin yleisiä. Omassa yrityksessä olemme muun muassa vähentäneet viikonlopputöitä.

Hokkanen arvioi, että monissa yrityksissä tulosta rasittavat korkeasuhdanteen aikaiset investoinnit ja kysyntähuipun aikana kasvaneet kulut.

Koneyrittäjien liiton viime kuussa julkistamassa markkinatilannekyselyssä 60 prosenttia koneyrityksistä ilmoitti, että asiakkaat ovat rajoittaneet hakkuita loppuvuonna. Puuta korjataan alle 80 prosentin tasolla täystyöllisyyteen nähden. Kyselyssä iso osa yrityksistä kertoi totaalisista korjuun seisokeista. Yli kolmen viikon korjuutaukoa ennakoi kaksi kolmasosaa yrityksistä.

Opiskelijat kärsijöinä

Hokkasten koneet korjaavat puuta Metsä Groupille ja UPM:lle. Työntekijöitä on 60.

— Alan koulutuksella on ollut hyvä imu. On harmi, ettei työssä oppijoita pysty nyt ottamaan, sanoo Hokkanen.

Hänen mielestään pitää silti luottaa kehittämiseen ja käänteeseen kohti parempia aikoja.

Metsä Groupin piiripäällikkö Jyrki Husu sanoo, että Etelä-Savon puukaupassa on koettu noin 25 prosentin lasku. Hänen mukaansa pudotus näyttää jyrkältä, koska vertailukohtana on poikkeuksellisen vilkas viime vuosi. Kyse on myös sahatuotteiden markkinatilanteesta. Husun mukaan yhtiön halut ostaa puuta ovat silti ennallaan.

Metsä Group kertoi alan näkymistä sidosryhmätilaisuudessa Mikkelissä keskiviikkona. Samassa yhteydessä Metsä Group tiedotti olevansa yksi Mikkelin Farmari-maatalousnäyttelyn pääyhteistyökumppaneista.