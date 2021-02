Valmakauppa Juvan Hatsolassa lopettaa toimintansa – Myymälä on palvellut lähiseudun asukkaita kyläkauppana

Osuuskunta Maitosuomi lakkauttaa Valmakaupan Juvan Hatsolassa maaliskuun loppuun mennessä.

Hatsolan myymälän lakkauttamisen jälkeen Maitosuomella on vielä 15 Valmakauppaa.

Hatsolan myymälän sulkemisen jälkeen lähin niistä on Varkaudessa.

Liiketoimintapäällikkö Mikko Leinonen perustelee myymälän lakkauttamista maatalouden rakennemuutoksella.

– Valmakaupat on perustettu palvelemaan maatalousyrittäjiä ja ensisijaisesti maidontuottajia. Lypsykarjatilojen koko on kasvanut ja tarvikkeiden hankinnassa kivijalkakauppojen merkitys on vähentynyt, perustelee Leinonen.

Leinosen mukaan kauppa keskittyy verkkoon.

– Pientarvikkeiden toimitus turvataan jatkossakin maitoautojen matkassa, vakuuttaa Leinonen.

Kauppamatkat pitenevät

Vaikka Valmakaupat onkin perustettu palvelemaan maatalousyrittäjiä ja ensisijaisesti omistajayrittäjiä eli maidontuottajia, ovat myymälät ovat olleet avoimia ostospaikkoja myös seudun muille asukkaille.

Hatsolan myymälän ovien sulkeminen merkitsee monelle lähiseudun asukkaalle kauppamatkan merkittävää pitenemistä.

Myymälöiden valikoimiin kuuluvat maataloustarvikkeet kuten lannoitteet ja rehut sekä eläinten hoitajien tarvitsemat tarvikkeet kumisaappaista ja haalareista pesuaineisiin. Niiden lisäksi myymälöissä on laajat valikoimat elintarvikkeita maitotaloustuotteista pakasteisiin.

– Aina kun paikallisia palveluja lopetetaan, niin tottahan se ihmisiä harmittaa. Onhan tämä ollut ikävä päätös meillekin, toteaa Leinonen.

Hatsolan myymälä työllistää kaksi henkilöä, joista toisen työsuhde jatkuu Varkaudessa. Toinen määräaikainen työsuhde päättyy.

Hatsolan myymälän sulkeminen ei jääne viimeiseksi.

– Valmakaupan tulevaisuuden taloudellisen ja kilpailukykyisen toiminnan säilyttäminen edellyttää myös Valmakaupan nykyisten rakenteiden ja toimintatapojen muuttamista, todetaan Maitosuomen tammikuussa julkaisemassa tiedotteessa.