Kysyimme, mitä Biosairilan urakan pysäyttäminen tarkoittaa — Laitostoimittaja ei pysty hoitamaan hanketta loppuun

Mikkelin Metsä-Sairilaan rakennettava Biosairilan biokaasulaitos jää kokonaan tilaajan toteutettavaksi.

Laitostoimittaja ja pääurakoitsija Bio-GTS ilmoitti tiistaina, että se pysäyttää Biosairilan laitostoimituksen urakan. Syyt ovat yhtiön mukaan taloudelliset.

Bio-GTS:n taloudellisista vaikeuksista on uutisoitu aiemmin. Biosairilan työmaalta on lähtenyt aliurakoitsijoita maksuviiveiden vuoksi.

Tiistaina Bio-GTS ja Biosairila tiedottivat urakan pysähtyvän toistaiseksi. Vaikka yksityiskohdista vielä neuvotellaan, Biosairilan näkemyksen mukaan on silti varmaa, että vastuu, tekeminen ja aliurakoitsijasopimukset päätyvät Biosairilalle.

— Tilannetta on käsitelty yhteisymmärryksessä, ja neuvotteluja jatketaan edelleen. Meille on kuitenkin selvää, että he eivät pysty hoitamaan hanketta loppuun, sanoo Biosairilan toimitusjohtaja Sami Hirvonen.

Hänen mukaansa urakkasopimuksen purkamisen yksityiskohtia ja laitoksen valmiusastetta pitää käydä läpi laitostoimittajan kanssa. Valmiusaste on moniulotteinen asia, koska laitoksessa on osa-alueita, jotka ovat melkein valmiita, ja asioita, joita ei ole aloitettukaan.

Merkittävän kokoisia alihankintasopimuksia on siirrettävänä Hirvosen mukaan ainakin kymmenkunta.

Maarakennusurakassa työt jatkuvat normaalisti.

Pankkiin tai omistajien lompsalle, jos budjetti pettää

Hirvonen sanoo, että laitos joka tapauksessa valmistuu. Sen toiminta perustuu Bio-GTS:n kehittämään prosessiin ja tekniikkaan. Esimerkiksi kaasulaitoksen reaktorit ovat jo paikalla. Käytön on alun perinkin tarkoitettu kuuluvan Biosairilalle.

Hankkeen budjetin pitäminen on arvoitus.

— Sitä ei vielä tiedetä, mutta tavoite on, ettei budjetti kasva.

Biokaasulaitos tuottaa liikennepolttoainetta. Laitos on noin 10 miljoonan euron hanke. Biosairila on uusi yritys, eikä sillä ole kassassa ylimääräistä. Jos ennakoiduissa kustannuksissa ei pysytä, se päätyy pyytämään pankista lainaa tai pääomaa omistajilta.

Biosairilan kaasulaitoksessa on mukana Mikkelin kaupungin panosta välillisesti kaupungin omistamien yhtiöiden kautta. Jätehuoltoyhtiö Metsäsairila omistaa puolet Biosairilan osakkeista, ja kaupungin omistama Etelä-Savon Energia on mukana 30 prosentin osuudella.

Laitostoimittaja Bio-GTS omistaa yhtiöstä 20 prosenttia. Myös osakkuus on neuvottelujen kohteena.

— Selvityksissä menee viikkoja. Oletuksemme on silti, että hankkeen aikataulu pitää. Alun perinkin siihen on laskettu hieman pelivaraa, kertoo Hirvonen.

Biosairila lukeutuu työ- ja elinkeinoministeriön kärkihankkeisiin, ja noin 10 miljoonan euron hanketta tuetaan 3,4 miljoonalla eurolla. Tuen ehtona on laitoksen valmistuminen määräajassa vuoden kuluttua.

Hirvonen sanoo rakennuksen olevan hyvässä mallissa talvea ajatellen, ulkokuoriltaan lähes valmis.