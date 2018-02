Visulahden tontit eivät polttele Suur-Savoa — investointeja riittää tälle vuodelle Rajallisen ostovoiman ja tiiviin verkoston yhdistelmä rajoittaa uusien hankkeiden suunnittelua. Mari Koukkula Viitostien uuden linjauksen rakentaminen alkaa keväällä. Mikkelin Visulahteen on kaavoitettu tontteja tilaa vievälle kaupalle.

Visulahden uuden yritysalueen tontit eivät ole Osuuskauppa Suur-Savon kiikarissa.

Toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen sanoo, ettei osuuskaupalla ole suunnitelmia esimerkiksi rautakauppa Terran toteuttamiseksi Viitostien varteen. Suunnitelmat ovat Hämäläisen mukaan jäissä.

Koko S-ryhmässä tehtiin puolen tusinaa Terraa, mutta sittemmin konsepti on laitettu alueilla hold-tilaan.

Hämäläinen sanoo myös Graanin Prisman olevan palvelukykyinen vielä vuosia, eikä hän näe Mikkelissä uuden hypermarketin tarvetta.

— Graani toimii tehokkaasti, ja myös meidän ABC-verkosto on tästä joka suuntaan katettu.

Hämäläinen pohtii asiaa sellaisella nuotilla, jossa koskaan ei sanota ”ei koskaan”. Tällä haavaa kiinnostusta ei ole.

— Tottakai seuraamme, mihin suuntaan kauppa kehittyy, mutta on vaikea nähdä, mitä lähtisimme Visulahteen tekemään.

— Kyse on kuitenkin siitä, että onko tolkkua rakentaa, kun lähellä on niin hyvä palveluverkko ja kun rajansa on ostovoimallakin.

Pieksämäelle historian toiseksi suurin investointi

Investoimista Suur-Savolla riittää tälle vuodelle reippaasti.

Noin 25 miljoonan euron investointipotista puolet kohdistuu Pieksämäen Prismaan. Sen odotetaan valmistuvan tämän vuoden joulukauppaan.

Pieksämäen Prismasta tulee Suur-Savon historian toiseksi suurin investointi kauppakeskus Stellan jälkeen. Vaikka Prismasta tulee pinta-alaltaan keskimääräistä pienempi, rakennuskustannukset ovat nousseet niistä vuosista, kun maakunnassa viimeksi tehtiin hypermarketeja.

Mikko Kontti Toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen sanoo Suur-Savon onnistuneen viime vuonna hyvin ja kaikkien toimialojen kasvattaneen myyntiä.

Muita merkittäviä kohteita ovat Savonlinnan Seurahuoneen vastaanottotilojen uudistus, Savon Autokeskuksen laajennus Mikkelissä ja Kuortin ABC:n ravintolatilojen uudistus. Kauppaverkossa tapahtuu muuallakin: Salet Puumalassa ja Mikkelin Laajalammella peruskorjataan.

Tulos parani edellisvuodesta

Osuuskauppa julkisti maanantaina tuloksensa. Liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia ja oli 356,5 miljoonaa euroa. Tulos koheni hieman edellisvuodesta ja oli 8,4 miljoonaa euroa, 2,4 prosenttia liikevaihdosta.

Hämäläinen on tyytyväinen kaupankäynnin sujumiseen.

— Päivittäis- ja käyttötavarakauppa on leipähampaamme, vaikka kyseinen toimiala kasvoikin vain puoli prosenttia. Matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppa tekivät suhteellisesti parhaan tulosparannuksen.

Tulosparannukseen vaikuttivat hyvin sujunut kesäkauppa ja asuntomessut.