Leppä koronavaikutuksista: Ruoka riittää, työvoima turvattava

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo valtioneuvoston ja ministeriöiden käyneen päiväkausia läpi keinoja ja jatkuvasti suunnittelevan uusia toimia, joilla koronaviruksen vaikutukset ruokaketjuun eliminoidaan ja huoltovarmuus turvataan.

– Tilanne on poikkeuksellinen monella tavalla, mutta ruoka riittää, sanoo Leppä.

– Poikkeusolot osoittavat, mikä merkitys on kotimaisella ruoantuotannolla.

Yhdeksi ruoan riittävyyttä varmistavaksi keinoksi hän nimeää tuoreen päätöksen siitä, että elintarvikeala nimettiin kriittiseksi ammattisektoriksi. Tällöin esimerkiksi alalla työskentelevien pienille lapsille järjestyy kouluopetusta.

– Alkutuotantomme on hygienia-alan ammattilaisten käsissä. Viljelijäväen sairastuminen on riski, mutta se on hajautettu.

Lomittajaresurssit pitää Lepän mukaan turvata.

Iso ratkaistava kysymys on se, miten maatalouden kevät- ja kesäsesongissa tarvittava kausityö hoituu. Sitä käy etenkin marja- ja vihannestiloilla tekemässä pitkälti ulkomainen työvoima.

– Työvoimatarve pyritään turvaamaan, ja keinoja on jo mietitty. Niitä julkistetaan lähiaikoina.

Leppä nostaa esiin työ- ja elinkeinoministeriössä jo tehdyt toimet, joilla työlupien käsittelyä joudutetaan.

Tarvikkeet näillä näkymin riittävät

Maatalouden tuotantotarvikkeista esimerkiksi siemenissä ja lannoitteissa Suomi on pitkälti omavarainen. Leppä arvioi monen tilan jo hankkineen tämän kasvukauden tarpeet.

– Polttoaineet ja esimerkiksi varaosat ovat oma lukunsa, mutta pitää muistaa, että tavaraliikenne kulkee.

Tilojen mahdollisten rahoitusongelmien ratkaisemiseen pyritään myös löytämään ratkaisuja. Leppä sanoo rahoitusasian etenevän ja uskoo joustojen tarvittaessa löytyvän.

Valmiuden nostaminen tarpeen

Poikkeuslaeista käytiin Lepän mukaan valtioneuvostossa hyvä ja perusteellinen keskustelu sekä jo viikonloppuna alkanut valmistelu.

– Valmiuslait ovat välttämättömiä ja antavat välineet selvitä tilanteesta mahdollisimman pienillä vahingoilla.

Leppä sanoo kansalaisten terveyden turvaamisen olevan etusijalla. Hän uskoo toimien tehoavan.

– Ilman muuta on kuitenkin selvää, että korona koettelee monia.