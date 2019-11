Casemet on valittu Mikkelin vuoden yritykseksi

Mikkelin vuoden yritys on Tuskussa toimiva teräkseen erikoistunut sopimusvalmistaja Casemet Oy.

Mikkelin Yrittäjien vuotuinen palkinto luovutettiin Casemetin edustajille yrittäjäyhdistyksen pikkujouluissa perjantai-iltana.

Casemet on kahden perheen, Kokkosten ja Hyyryläisten perheyritys, joka on perustettu 2016. Yrittäjähistoriaa perustajilla on vuosikymmenen alusta.

Yritys on erikoistunut teräskoteloratkaisuihin sekä sähkömekaanisten laitteiden ja ohutlevyrakenteiden sopimusvalmistukseen. Osa tuotannosta menee vientiin.

Yritys tunnetaan muun muassa Enston kotelotehtaan toiminnan jatkajana. Viime vuonna Casemet laajensi toimintaa ostamalla Larmekin liiketoiminnat Riihimäeltä ja Pärnusta.

Mikkelin Yrittäjien hallitus nostaa palkintoperusteluissa esiin Casemetin kasvu- ja kehityshalukkuuden.

Casemetin todetaan olevan merkittävä työnantaja Mikkelissä. Työntekijöitä on Mikkelissä noin 150 ja kahdessa muussa tehtaassa yhteensä 50.

Perusteissa todetaan, että yritykseen on kertynyt vuosikymmenten aikana rutkasti osaamista, joka on luonut vankan pohjan vastuulliselle yrittäjyydelle. Casemetillä on myös hyvä tuloksentekokyky perinteisellä teollisuuden alalla.

Talousjohtaja Heli Hyyryläinen sanoo Casemetin arvostavan palkintoa kovasti.

— Se on kiitos pitkäjänteisestä ja kasvuun tähdänneestä työstä. Menestyksen taustalta löytyy periksiantamattomuus, rohkeus tehdä isoja ratkaisuja ja henkilökunta, jota ilman ei oltaisi tässä missä nyt ollaan.