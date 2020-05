Etelä-Savossa ely-keskuksen jakamasta viidestä miljoonasta eurosta kaksi miljoonaa mikkeliläisille yrityksille – Yksinyrittäjien rahoitusta saanut 850 maakunnassa

Ely-keskuksen tukea on saanut 430 yritystä.

Ely-keskuksen kriisiapu on perjantaihin mennessä kohdistunut 430 yritykselle Etelä-Savossa.

Koronarahoitusta on maakunnassa hakenut 750 yritystä, ja 514 hakemusta on käsitelty, tiedottaa ely-keskus. 60 hakemusta on hylätty ja 24 peruttu.

Business Finland on tehnyt Etelä-Savoon kohdistuneita myönteisiä päätöksiä noin 200.

Yksinyrittäjille suunnatuissa, kuntien kautta välitettävissä koronatuissa puolestaan on Etelä-Savossa tehty noin 850 myönteistä päätöstä.

Hakemusten määrä tasaantunut

Ely-keskuksen myönteisillä päätöksillä maakunnan yrityksille kohdistuu hieman yli 5 miljoonaa euroa. Lähes 2 miljoonaa on osoitettu mikkeliläisille yrityksille (tukea saaneita yrityksiä kaupungissa 165).

Muista kaupungeista Savonlinnan yritykset ovat saaneet 1,4 miljoonaa euroa (100 yritystä) ja Pieksämäki 470 000 euroa (51).

Koronarahoitus muihin kuntiin: Enonkoski 14 000 (2), Heinävesi 36 000 (5), Hirvensalmi 126 000 (7), Joroinen 54 000 (10), Juva 312 000 (13), Kangasniemi 182 000 (20), Mäntyharju 211 000 (21), Pertunmaa 80 000 (7), Puumala 84 000 (9), Rantasalmi 78 000 (13) ja Sulkava 46 000 (7).

Koronarahoituksen uusien hakemusten määrä on alkuvaiheen jälkeen tasaantunut.