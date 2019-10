Rantasalmen Järvisydämen Markus Heiskanen pääsi yrittäjäkilpailun finaaliin — Myös yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan kilpailussa

Entrepreneur of the Year -yrittäjäkilpailu haluaa palkita kasvuyrittäjiä, jotka innostavat muita visiollaan, johtajuudellaan ja saavutuksillaan.

Rantasalmelainen yrittäjä Markus Heiskanen on valittu arvostetun Entrepreneur of the Year -yrittäjäkilpailun Suomen finaaliin.

Heiskasen Järvisydän Oy pyörittää Hotel & Spa Resort Järvisydän luontomatkailukeskusta Rantasalmella. Porosalmella sijaitseva Järvisydän tarjoaa ravintola-, majoitus-, sauna- ja ohjelmapalveluja. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 5,7 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 35.

EY, eli Entrepreneur of the Year järjestettiin ensimmäisen kerran USA:ssa vuonna 1986 ja nykyään siihen osallistuu tuhansia yrittäjiä yli 60 maassa.

Suomen valtakunnallisen kilpailun aiempien vuosien voittajia ovat muiden muassa Ponsse Oyj:n Juha Vidgren, Supercell Oy:n Ilkka Paananen ja Rovio Entertainment Oy:n Mikael Hed.

EY haluaa palkita kasvuyrittäjiä, jotka innostavat muita visiollaan, johtajuudellaan ja saavutuksillaan. Lisäksi kilpailu kannustaa vastuullisuuteen ja innovatiivisuuteen. Se tarjoaa yrittäjille myös väylän vertaisoppimiseen, verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon.

Kilpailuun voivat osallistua kasvuyrittäjät, jotka omistavat yrityksestään huomattavan osan ja toimivat yrityksensä johdossa. Kilpailukriteerien mukaan yrityksen toiminnan tulee olla kasvavaa ja kannattavaa. Sen oman pääoman pitää olla positiivinen, henkilöstömäärän yli kymmenen ja liikevaihdon yli kolme miljoonaa euroa.

Kilpailun tuomaristo päättää kilpailun finalistit ja voittajat. Tuomaristo koostuu talouselämän huipuista ja kilpailun aiemmin voittaneista yrittäjistä. Tuomariston puheenjohtajana toimii Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Voittaja ja erikoismaininnan saaneet julkistetaan Entrepreneur of the Year –gaalassa, joka järjestetään 1. marraskuuta Finlandia-talolla Helsingissä. Gaalassa palkitaan myös yleisön suosikki, jota kenellä tahansa on mahdollisuus äänestää netissä.

Lisätiedot kilpailusta ja finalistien tarkemmat esittelyt löytyvät täältä. Voit äänestää omaa suosikkiasi täällä.