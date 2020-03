Mikkeliläinen kosmetologi ja yrittäjä Anni Kimari toivoo, etteivät mikkeliläiset lopeta kuluttamista kokonaan valmiuslain voimaan astumisesta huolimatta.

Hallitus kehotti maanantaina niitä elinkeinonharjoittajia, joiden palvelut eivät ole välttämättömiä yhteiskunnan toimimisen kannalta, pohtimaan ovien sulkemista.

Kimari pitää toistaiseksi Vivo Beauty -yrityksensä ajanvarauskalenterin auki, mutta seuraa tilanteen muuttumista koko ajan.

– En henkilökohtaisesti pelkää sairastumista, mutta sen vaikutukset töihin ja normaaliin elämään mietityttävät. Olen monen asiakkaan kanssa puhunut siitä, että kaiken pysähtyminen tuntuu epätodelliselta.

Kimari on toiminut kosmetologiyrittäjänä hieman yli kolme vuotta. Normaalisti hänellä käy 7–8 asiakasta päivässä. Aikojen peruuntumisia on kuitenkin tullut viime viikonlopun jälkeen.

– Lähes kaikki peruutukset ovat tulleet siitä syystä, että asiakas on joutunut karanteeniin tai on sairastunut ylähengitystieinfektioon.

Koronavirus on vaikuttanut palveluiden ja tuotteiden ostamiseen kauneudenhoitoalalla.

– Tämä on varmaan niitä ensimmäisiä asioita, joista tingitään. Monet miettivät sitä, mihin rahaa käytetään.

Hoitoon tulemista ei kuitenkaan tarvitse jättää Kimarin mielestä väliin pelon vuoksi.

– Puhtaus ja hygieenisyys on ollut aina tärkeässä asemassa ja nyt erityisesti panostetaan vielä siihen. Tilan desinfiointia on lisätty ja asiakkaita pyydetään pesemään sekä desinfioimaan kädet huolellisesti ennen hoitoa.

Mikkelissä on paljon pienyrittäjiä ja Kimarin viesti toisille yrittäjille on kannustava.

– Yritetään käyttää toistemme palveluja ja tsempata toisia! Ei lopeteta kuluttamista. Lahjakortteja ostamalla on mahdollista tukea esimerkiksi juuri kauneudenhoitoalalla työskenteleviä yrittäjiä, kertoo Kimari.

Taru Hokkanen Koronavirusepidemia on haastanut Bistro Holvin keittiömestari Roope Raskia miettimään uusia toimintatapoja.

Ravintolaan paljon ryhmäperuutuksia

Bistro Holvin yrittäjä ja keittiömestari Roope Rask kertoo koronaviruksen vaikuttaneen merkittävästi ravintolansa asiakasmääriin. Tilanne on haastanut Raskia miettimään uusia toimintatapoja.

Koronavirus on ravistellut ravintola- ja matkailualaa koko maassa. Mikkelin teatteri on perunut kaikki näytöksensä tältä keväältä, mikä näkyy myös samassa kiinteistössä toimivan Bistro Holvin varauksissa. Maanantaina 16. maaliskuuta lounaalla kävijöitä oli puolta vähemmän kuin normaalisti, mutta take awayn suosio ei kuitenkaan ollut kasvanut.

– Todella paljon on tullut ryhmäperuutuksia. Minulla on paljon tuttuja ravintola-alan yrittäjiä pääkaupunkiseudulla, ja olen kuullut heiltä, että osa ravintoloista on täysin nollavarauksella. Tilanne ei näytä pahalta ainoastaan kansanterveydellisesti, vaan myös toimeentulollisesti, kertoo Rask.

Koronaviruksen vaikutukset huolestuttavat monia yrittäjiä. Työntekijöiden työllistämisen lisäksi palvelualoilla joudutaan miettimään, kuinka liiketoimintaa voidaan jatkaa turvallisesti sekä asiakkaiden että työntekijöiden kannalta.

– Olemme sijoittaneet pöydät hyvin väljästi, jotta ihmiset eivät joutuisi olemaan toistensa lähettyvillä. Lisäksi painotamme lautastarjoilua buffetin sijaan, etteivät asiakkaat joutuisi jonottamaan. Hygieniasta pyrimme pitämään erityistä huolta vaihtamalla ottimia ja kiinnittämällä siisteyteen yhä enemmän huomiota.

Vaikka lähikontakteja ja turhia kokoontumisia tulee välttää, ei lounaalle lähtemistä Raskin mielestä tule pelätä.

– Meille ei saa tulla kipeänä töihin ja toivomme, etteivät asiakkaatkaan tule kipeänä syömään. Ravintolassa uskaltaa kuitenkin käydä, sillä kaikesta pidetään nyt extrahyvää huolta. Mietimme koko ajan, mitä voisimme tehdä vielä paremmin, hän kertoo.

Tiedonsaanti ja toisten yrittäjien tuki on tärkeää paikallisille yrityksille. Rask kiittää Suomen Yrittäjiä hyvästä tiedonvälityksestä, mutta toivoisi hallitukselta ja valtionvarainministeriöltä parempaa selontekoa siitä, millaista tukea yrittäjät voivat saada. Lisäksi hän rohkaisee mikkeliläisiä yrittäjiä pitämään yhtä vaikeissa olosuhteissa.

– Verkostoituminen on entistä tärkeämpää.

Kuntosaliketju rajoitti ryhmäkokoja

Kuntosaliketju Fysioline Fressin toimitusjohtaja Hannu Välikoski kertoo, että he ovat perustaneet kaikille avoimen, veloituksettoman nettikanavan, joka tarjoaa kotona toteutettavia treeniohjelmia.

– Olen erittäin huolestunut siitä, että ikäihmiset ja nuoremmatkin ovat neljän seinän sisällä liikkumatta kuukausia. Siitä voi tulla vielä suurempi ongelma kansanterveyden näkökulmasta.

Vaikka osa yrityksen palveluista on tauolla, toiminta ei ole kokonaan lakannut. Myös uusia palveluja on kehitetty.

– Osa palveluista jää tauolle, mutta kuntosalit ovat auki normaalisti niin kauan kuin viranomainen muuta päättää. Fressi on toteuttanut palvelumuutokset Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen SKY ry:n linjauksen mukaisesti.

Maanantaina Välikosken yritys aloitti nettilähetykset, joilla se tarjoaa veloituksetonta, kotona toteutettavaa liikunnan ohjauspalvelua.

Fressin ryhmäliikuntapäällikkönä toimii mikkeliläinen Annastiina Multanen.

– Vastaan Fressi-tv:n ohjelmakalenterin suunnittelusta, Multanen kertoo.

Teknologian avulla toteutetut jumppatunnit ovat hyvä vaihtoehto ryhmäliikuntatunneille epidemian aikana.

Yritys kertoo nettisivuillaan, että se on muun muassa rajoittanut ryhmäliikuntaan osallistuvien määrän kymmeneen henkilöön, eikä treenaamaan saa tulla, jos on flunssan oireita. Lisäksi riskiryhmään kuuluvia henkilöitä pyydetään harkitsemaan, tulevatko he kuntosalille.

Taru Hokkanen Annastiina Multanen vastaa Fressin nettipalvelun ohjelmakalenterin suunnittelusta.

Palvelualojen yrittäjät kovilla

Koronaviruksen leviäminen ja valmiuslaki ovat hämmentäneet mikkeliläisiä yrittäjiä. Kukaan ei osaa vielä täysin sanoa, mihin epidemia johtaa. Mikkelin yrittäjien puheenjohtaja Jari Somero haluaa kuitenkin rohkaista kaupunkilaisia maalaisjärjen käyttöön.

– Eläähän tässä täytyy, vaikka tilanne on karmea. Tällaista ei ole ennen koettu, Somero toteaa.

Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palvelualojen yrittäjät ovat kovilla.

– Nyrkkituntuma on sellainen, että peruutuksia on tullut erityisesti palvelualojen ammattilaisille, kuten partureille, hierojille ja fysioterapeuteille.

Kadut ja kaupat ovat hiljentyneet Mikkelissä viime päivinä. Someron mielestä pidemmän päälle on ongelmallista, jos ihmiset eivät osta tai peruvat sovittuja palveluja.

Somero itse asioi tiistaina kaupassa, apteekissa ja kävi ostoksilla kivijalkakaupassa.

– Jos kaikki kaupankäynti pysähtyy, olemme suuressa lamassa, emmekä tiedä, mihin se johtaa.

Jos haluaa tukea itselleen tärkeää yritystä, mutta ei pääse palveluun juuri nyt, voi ostaa esimerkiksi lahjakortin ja käyttää sen sitten myöhemmin, vinkkaa myös Somero.

– Ostakaa mikäli tarvitsette jotain, älkää jättäkö ostamatta.