Essoten laskutus ja korona sekoittavat kuntatalouden pakkaa – Hirvensalmi valmistautuu investoimaan ensi vuonna lähes 1,3 miljoonalla

Velkaa on ensi vuoden lopussa maltilliset 185 euroa per kuntalainen.

Kasvavat sotemenot ja korona vaikuttavat kuntatalouteen arvaamattomasti seuraavien vuosien ajan, mutta Hirvensalmella ei ole toistaiseksi tarvetta painaa paniikkinappulaa.

Kunnan talousarvion mukaan vuoden 2021 vuosikate muodostuu positiiviseksi ja kattaa poistot. Kunnalla ei myöskään ole alijäämiä katettavana.

Kunnan käyttötalouden menot kasvavat ensi vuonna, mutta samalla myös verotulojen ja valtionosuuksien odotetaan kasvavan. Monen muun Etelä-Savon kunnan tavoin myös Hirvensalmi päätti pitää tuloveroprosenttinsa ennallaan.

Essoten laskutus voi kuitenkin vielä sekoittaa pakkaa. Kuntayhtymä on laskuttanut kuluvan vuoden kuntaosuuden arviolaskutuksena, eikä todellisista menoista ole tällä hetkellä vielä tietoa. Lopullinen kuntalaskutuksen suuruus selvinnee vasta Essoten tilinpäätöksen valmistuttua. Myös seuraavan vuoden määrärahavaraukset perustuvat arvioon.

Kunnasta muistutetaan jälleen, että kuntatalouden kannalta olennaista olisi saada sotemenojen kustannuskehitys taitettua.

Koronasta aiheutuvat suorat kustannukset, kuten testauksesta ja hoitovelan purkamisesta aiheutuvat menot, valtio on luvannut korvata kunnille. Se on lohduttava tieto Hirvensalmelle, jossa tällaisia menoja arvioidaan olevan puolen miljoonan edestä vuonna 2021.

Kissakosken kalasatamahanke jatkuu

Vuoden 2021 talousarvion mukaan kunta toteuttaa investointeja lähes 1,3 miljoonalla. Esimerkiksi Kissakosken kalasataman perustamiseen on merkitty 203 000 euroa. Hankkeeseen saadaan lisäksi elyn investointitukea 162 000 euroa.

Toinen merkittävä investointi on Satulinnan kävely- ja pyöräilyreitti -hanke, johon on varattu 150 000 euroa. Hankkeeseen on haettu ely-keskukselta avustusta 70 000 euroa. Hanke toteutetaan, jos valtionavustus saadaan.

Leijonanosa investointirahoista, 600 000 euroa, on varattu vesi- ja jätehuollossa linjojen rakentamiseen. Summalla muun muassa uusitaan lietteen kuivausjärjestelmä ja saneerataan vesitorni.

Lainaa kunta ei ole ottanut kuluvana vuonna. Kunnan velkamäärä kasvaa silti lievästi vuoden 2020 tasosta. Vuoden 2021 lopussa velkaa arvioidaan olevan 185 euroa per asukas. Summa on varsin maltillinen, sillä esimerkiksi naapurikunnassa Mäntyharjussa velkamäärä liikkuu jo tuhansissa euroissa kuntalaista kohden.