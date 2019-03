Mikkelissä toimiva kukkakauppa Greencorner lopettaa, tyhjennysmyyntiä vielä ensi viikolla — Taustalla yksinyrittäjän stressistä aiheutuneet terveysongelmat

Kilpailu Mikkelin kokoisessa kaupungissa on aika kovaa kukkakauppojen välillä, sanoo yrittäjä Max Vuorinen.

Mikkelin Maaherrankadulla toiminut kukkakauppa Greencorner lopettaa toimintansa. Kaupalla on poistomyyntiä vielä ensi viikon maanantaina ja tiistaina.

Greencorner on ollut suljettuna marraskuun puolivälistä asti. Poistomyynti alkoi tämän viikon keskiviikkona ja torstaina, mutta tavaraa on vielä ensi viikollekin.

Yrittäjä Max Vuorinen kertoo, että lopettamispäätöksen taustalla ovat terveysongelmat.

— Tuli väsymystä ja kävin lääkärissä tutkimuksissa. Kävi ilmi, että minulla on ollut tosi korkea verenpaine jo pidemmän aikaa ja leposyke oli myös katossa. Lähinnä se oli viimeinen niitti. Oman terveyden kanssa ei parane ruveta pelleilemään.

Kuusi kukkakauppaa keskusta-alueella

Vuorisen mukaan terveysongelmat laukaisi yksinyrittäjän stressi. Työasioita miettii työajan ulkopuolellakin. Myös kilpailu on Mikkelin kokoisessa kaupungissa aika kovaa.

— Kuusi kukkakauppaa keskustan alueella on aika paljon. Vanhemmilla kukkakaupoilla on oma vankka asiakaskunta, josta on vaikea saada käännytettyä asiakkaita.

Greencornerin kanssa samaan aikaan avasi Neiti Neilikka, joten kilpailua syntyi jo siitä. Lopettamispäätöksen jälkeen Vuorinen on saanut kiitosta asiakkailta liikkeen erikoisemmasta valikoimasta.

Lääkitys on neljän kuukauden aikana saatu kohdalleen, ja uusi työpaikkakin on jo tiedossa. Ala pysyy samana, sillä Vuorinen aloittaa K-Raudan puutarhamyymälässä.

— Saa olla kesän ulkoilmahommissa, se on ihan mukavaa.

Greencorner aloitti toimintansa joulukuussa 2016.