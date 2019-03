Vaateliike New Yorker aukeaa Mikkeliin maaliskuun lopulla — Liike avataan kauppakeskus Akseliin

Tarkka avajaispäivä on 28. maaliskuuta.

Nuorisovaateliike New Yorker avaa ovensa asiakkaille Mikkelissä torstaina 28. maaliskuuta. Liike avataan kauppakeskus Akseliin.

Työntekijät aloittavat työskentelyn liikkeessä 22. maaliskuuta.

New Yorker on saksalainen nuorisovaateketju, jolla on ennestään myymälät muun muassa Kuopiossa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Vaasassa, Helsingissä ja Tampereella.

Yhtiö on perustettu vuonna 1971. Sillä on yli 900 myymälää yli 30 maassa.