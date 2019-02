Länsi-Savon mobiilisovellus uudistui — Sovellus on nyt muidenkin kuin tilaajien käytössä

Länsi-Savon mobiilisovelluksen uusi versio on nyt ilmaiseksi ladattavissa Applen ja Googlen sovelluskaupoissa. Sovelluksesta voit seurata päivän uutisvirtaa sekä lukea näköislehteä.

Aiempaan verrattuna sovellukseen on tehty lukuisia uudistuksia ja parannuksia käytettävyyteen ja ulkoasuun. Uudesta sovelluksesta voit myös tilata puhelimeesi tai tablettiisi uutisilmoitukset päivän tärkeimmistä uutisistamme.



Sovellus oli ennen ainoastaan tilaajien käytettävissä, mutta nyt sitä pääsee käyttämään samalla tavoin kuin Länsi-Savon verkkosivuja. Osa jutuista on varattu vain tilaajille, muut voivat lukea ilmaiseksi kolme juttua viikon sisällä. Myös sovelluksessa on tarjolla ilmainen kahden viikon näytetilaus.

— Digitilaajiemme määrä on kasvanut todella hyvää vauhtia. Uusilla sovelluksilla pystymme palvelemaan heitä entistäkin paremmin, Kaakon Viestinnän digikehityspäällikkö Anssi Rautio sanoo.

Länsi-Savon tilaukseen sisältyvät myös muiden Kaakon Viestinnän maakuntalehtien digisisällöt. Ne ovat nyt aiempaa helpommin tarjolla, sillä uuden sovelluksen muut lehdet -välilehdeltä löytyy Itä-Savon, Etelä-Saimaan, Kouvolan Sanomien sekä Kymen Sanomien uusin näköislehti.

Länsi-Savon lukemiseen käytettävät digitunnukset toimivat myös muiden lehtien verkkosivuilla sekä mobiilisovelluksissa.

Länsi-Savon digisisällöt sisältyvät myös painetun lehden tilaukseen. Käyttäjätunnuksen voi luoda täällä. Tarvitset siihen asiakasnumerosi, jonka löydät laskustasi.

Sovelluksen Android-version voit ladata tästä, iOS-version tästä.