Savonlinja markkinoi bussimatkaa nyt ilmastotekona — Yhtiö saattaa siirtyä kokonaan uusiutuvan dieselin käyttöön

Bussiyhtiö Savonlinja on ottanut kaukoliikenteessä käyttöön matkalipun, jolla asiakas voi vaikuttaa matkan hiilijalanjälkeen.

Uudessa palvelussa asiakas voi maksaa normaalin matkalipun päälle haluamansa, vähintään yhden euron lisämaksun. Savonlinja sitoutuu laittamaan omiin polttoainehankintoihinsa lisämaksua vastaavan summan ja tankkaamaan autoihin jätteistä ja tähteistä valmistettua uusiutuvaa dieseliä.

Se on tavallista fossiilista dieseliä kalliimpaa polttoainetta mutta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Savonlinja on tehnyt Vihreä Matka -nimiseen palveluun liittyvän yhteistyösopimuksen Nesteen kanssa. Polttoaineyhtiön jalostamolta kuljetetaan uusiutuvaa dieseliä Savonlinjan varastoille sitä mukaa, kun asiakkaat käyttävät uutta palvelua ja kerryttävät lisämaksuja.

— Pitkän aikavälin tavoitteemme on siirtyä uusiutuvan dieselin käyttöön koko kalustossa, kertoo myynti- ja markkinointipäällikkö Hanna Airas.

Paikallisliikenteessä jo käytössä

Uusiutuvaa dieseliä käytetään jo Savonlinjan paikallisliikenteessä, ja kaukoliikenteessä on muitakin uusiutuvan dieselin käyttäjiä, mutta Savonlinja on ensimmäinen, joka lanseeraa matkalippuihin liittyvän palvelun.

Myös tilausliikenteeseen palvelu on suunnitteilla.

— On vaikea ennustaa, miten paljon palvelua käytetään, mutta uskomme matkustajien ottavan sen omakseen. Odotukset ovat korkealla, koska tähän on lähdetty asiakkaiden palautteen pohjalta. He toivovat ympäristöystävällisempiä matkoja.

Vihreämpiä lippuja voi hankkia verkosta ja sovelluksella. Ostojen vaikutusta hiilidioksidipäästöjen vähenemään voi seurata verkkosivuilta.

Neste on myynyt uusiutuvaa dieseliä vuodesta 2017. Yhtiön tiedotteen mukaan se on tavallisen kuluttajan saatavilla noin 50 asemalla, ja kyseisillä asemilla noin joka viides diesel-autoilija valitsee uusiutuvan polttoaineen.

Savonlinja on äskettäin myös julkistanut kasvutavoitteita kaukoliikenteessä. Liikennepäällikkö Teuvo Punavaara kertoo yhtiön suunnittelevan vuorojen lisäämistä eri reiteille. Tähän mennessä on kerrottu Jyväskylän ja Helsinki-Vantaan välisestä vuorosta, ja uusia lisäyksiä on tulossa alkukesästä.

Juttua muokattu 11.23: Tarkennettu uusiutuvan dieselin käyttäjiä olevan muitakin liikenteessä, mutta Savonlinjan olevan ensimmäinen lippuihin liittyvän palvelun tarjoaja.