Suur-Savon Sähkö ostaa tuulivoimatuotantoa Pohjanmaalta — Sähköyhtiötä kiinnostaisi tuulivoiman rakentaminen myös Etelä-Savoon

Suur-Savon Sähkö investoi tuulivoimahankkeeseen Etelä-Pohjanmaalla 10 miljoonalla euroa ja saa käyttöönsä tuulella tuotettua sähköä 30 vuoden ajan.

Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen sanoo, että Suur-Savon Sähkö haluaa kasvattaa hiilidioksidivapaata tuotantoa. Sen osuus yhtiön sähköntuotannosta kasvaa 80 prosentista lähivuosina 98 prosenttiin.

Suur-Savon Sähkö osallistuu Etelä-Pohjanmaan Voiman hankkeeseen osakkuusyhtiönsä Kymppivoiman kautta.

Suur-Savon Sähkön osuus Teuvan myllyistä on energiamäärältään yli 12 000 megawattituntia, joka vastaa lähes 500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuositarvetta. Tuulivoimapuisto valmistuu vuonna 2022.

— Tuulivoimateknologia on kehittynyt, ja se on tällä hetkellä kustannustehokkain tuotantomuoto. Ongelmana toki on se, ettei tuotanto ole säädettävissä. Teuvan hanke toteutetaan markkinaehtoisesti, eli ilman yhteiskunnan tukia, korostaa Tykkyläinen.

Maakunnallisen yhtiön johto haluaa vielä herätellä keskustelua siitä, onko tuulivoiman rakentaminen pois suljettu vaihtoehto Etelä-Savossa ja löytyisikö rakentamiseen sopivia alueita.

— Aion tunnustella asiaa omistajakierroksella ensi vuonna, sanoo Tykkyläinen.

Hän nostaa esiin sähköntuotantoa laajemmat vaikutukset:

— Nämä investoinnit merkitsevät aina toteuttamispaikkakunnilleen kiinteistöveroja sekä rakentamisen ja kunnossapidon työpaikkoja.

Matkailumahdollisuuksia ei voi heikentää

Tykkyläinen tietää kajoavansa herkkään teemaan etenkin maisemallisista syistä. Hän kertoo eräässä edellisessä työtehtävässään Varsinais-Suomessa törmänneensä kansanliikkeen tuulivoimavastustukseen, eikä hanke edennyt.

— Asiassa pitää tavoitella konsensusta, emmekä tietenkään saa astua Saimaan alueen matkailun mahdollisuuksien varpaille.

Tykkyläinen sanoo, että monilla seuduilla Suomessa on löytynyt sijoittamisratkaisuja esimerkiksi teollisilta alueilta.

Suur-Savon Sähkön omasta tuotannosta tippuu pois Norjan Ranan vesivoimaosuuksia sopimuskauden päätyttyä. Hiilidioksidivapaaseen suuntaan yhtiö ottaa ison askeleen, kun Vaskiluodon hiilivoimatuotannon sopimus päättyy kahden vuoden kuluttua.

Ydinvoiman osuus kasvaa ensi vuonna merkittävästi, yli puoleen sähköntuotannosta, kun Olkiluodon kolmas yksikkö valmistuu. Suur-Savon Sähkön tuotantosalkussa on jo ykkös- ja kakkosyksiköiden tuotantoa.