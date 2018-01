Ponsse avaa pelin Visulahdessa — Mikkelin kaupunki uskoo alueen kehittymisen vihdoin vauhdittuvan Yritysalueen suurin palanen tulee kilpailutukseen keväällä. Mari Koukkula Mikkelin ja Juvan välinen valtatieosuus rakennetaan uuteen paikkaan Mikkelin puolella. Vanhan ja uuden tielinjauksen välimaastoon Visulahteen kaupunki on kaavoittanut yritysalueen.

Mikkelin Visulahden yritysalueen kehittyminen lähtee alkuun metsäkonevalmistaja Ponssesta. Yhtiö aikoo rakentaa alueelle toimipisteen koneiden myynti-, huolto- ja koulutustoiminnoille.

Ponsselle myydään 15 000 neliön tontti alueelta 130 000 eurolla. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tonttikaupan tiistai-iltana.

Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä sanoo, että kyseessä on päänavaus Visulahden alueen kehittämisessä. Nyt kun alueella on vahva asemakaava, uuden Viitostien tielinjaukset ovat selvillä ja rakentamisen aloitus varmistunut, kaupungin odotuksille liiketoimintojen kasvusta on entistä vahvemmat edellytykset.

Kaupunki rakensi Visulahden yritysalueen infran jo vuosia sitten, mutta alue ei ole kiinnostanut kaupallisia toimijoita. Osin siihen on vaikuttanut epävarmuus tiejärjestelyistä.

Ponssen tontti sijaitsee Katajalahdentiellä, nykyisen valtatien ja uuden linjauksen väliin jäävän alueen puolivälissä.

— Tontin pohjoispuolelle, sen ja tulevan eritasoliittymän väliin jää iso alue, jonka toteuttamisesta kaupunki lähtee kilpailuttamaan toimijoita kevään aikana, kertoo Riihelä.

Kaupalliset toimijat kiinnostuneita

Perusasetelma on ennallaan: Visulahteen voi sijoittua esimerkiksi tilaa vievää kauppaa ja liikenneasema.

— Ja puuttuuhan kulmilta myös maitokauppa.

Riihelä ei nimeä kiinnostuneita tahoja, mutta sanoo niitä olevan.

— Alueen tonteista ollaan käyty neuvotteluita. Kiinnostusta on vielä pyritty lisäämään muun muassa siten, että ramppiratkaisuilla on parannettu saavutettavuutta etelän suunnasta.

Ponsse toimii Mikkelissä vuokratiloissa Arinakadulla. Suomen myyntiorganisaatiosta vastaava maajohtaja Jani Liukkonen sanoo, että tilatarpeet ja tilojen nykyaikaistaminen sai yrityksen suunnittelemaan omien tilojen perustamista.

Metsäkonehuollon pitää olla saavutettavissa

Mikkelin toimipiste on Ponssen keskikokoista luokkaa, ja se työllistää toistakymmentä henkilöä. Liukkonen sanoo, että määrä saattaa kasvaa.

— Meillä on Mikkelin seudulla hyvä markkinaosuus, ja asiakkaat halutaan palvella hyvin.

Metsäkonevalmistaja ei maallikosta kuulosta sellaiselta kaupalliselta yritykseltä, jonka tarvitsee olla näkyvällä tai ottavalla paikalla. Liukkonen sanoo kuitenkin saavutettavuudella olevan merkitystä, ja Mikkelissä yritys piti nimenomaan kaupungin pohjoislaitaa sijainniltaan otollisena.

— Ja onhan meidän toimipisteissä myös tarvikepuolta ja varaosia.

Ponsse tarvitsee keskimääräistä enemmän pihaa, eikä aio käyttää kaavan mahdollistamaa rakennusoikeutta kokonaan. Kaupunki hinnoittelee tontin rakennettavan liiketilan koon mukaan.