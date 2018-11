Ama-Med on venäläisen yrityksen suomalainen tytäryhtiö.

Lääketieteellisiin testeihin erikoistunut mikkeliläinen Ama-Med Oy pyrkii diagnostiikkatuotteillaan kansainvälisille markkinoille. Yhtiö julkaisi alkuviikolla Düsseldorfin Medica-tapahtumassa kolme uutta ammattilaiskäyttöön tarkoitettua tuotetta.

Tuotteilla voidaan selvittää yleisten oireiden syynä olevia infektioita.

Association of Medicine and Analytics (Ama) Co.Ltd on venäläinen diagnostiikkamenetelmien ja laitteiden kehittämiseen ja tuotantoon erikoistunut yritys, jonka päätoimipiste sijaitsee Pietarissa.

Tytäryhtiö Ama-Medin se perusti Mikkeliin viisi vuotta sitten. Sen yhteistyökumppani on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, joka myös on tiedottanut uusista tuotteista.

Testeistä Ama Venera soveltuu ureaplasma- ja mycoplasma-bakteerien tunnistamiseen naisten ja miesten bionäytteistä gynekologin tai urologin vastaanotolla. Yhtiön mukaan tuote nopeuttaa oikean diagnoosin saamista potilaan oireille, ja tulos selviää suoraan lääkärin vastaanotolla.

Ama-Struv -testi soveltuu munuaiskiviä aiheuttavan infektion selvittämiseen.

Kolmas uusi Ama Dent on kehitetty hammaslääketieteen ammattilaisten tarpeeseen. Sylkinäytteestä tehtävä testi antaa nopeasti tietoa taudinaiheuttajabakteereista, jotka johtavat hampaiden plakin muodostumiseen ja periodontaalisiin sairauksiin.

Ama-Medin arvion mukaan Skandinavian alueella lääkärien vastaanotoilla käytetään ensimmäisten kahden vuoden aikana yhteensä yli 400 000 uutta testiä.