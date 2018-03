Savo-Solarin myynti sukelsi — Aurinkolämpökeräimien valmistajalle taas miljoonien tappio Mikkeliläisyhtiö vähensi väkimäärän tuotantovolyymin mukaiseksi. Jaakko Avikainen Savo-Solar valmistaa Mikkelissä aurinkokeräimiä. Toimitusjohtaja Jari Varjotie sanoo, että tästä vuodesta tulee yhtiölle viimevuotista parempi.

Kaukolämpöprojektien viivästyminen romahdutti aurinkolämpökeräimiä Mikkelissä valmistavan Savo-Solarin liikevaihdon.

Yhtiön tilinpäätöksen mukaan liikevaihto supistui viime vuonna 831 000 euroon. Edellisvuonna liikevaihtoa kertyi 5,4 miljoonaa euroa.

— Pudotus on hurja, myöntää toimitusjohtaja Jari Varjotie.

— Asiat kestävät kauan. Tästä hyvä esimerkki on maaliskuun alussa julkistettu kahden miljoonan euron sopimus Ranskaan, josta ensimmäisen kerran kerroimme yhdeksän kuukautta sitten. Vastaavia esimerkkejä olisi paljon muitakin.

Varjotien mukaan alan markkina kasvaa, mutta asiakkaiden suunnitelmat ottavat aikaa ennen kuin muuttuvat tilauksiksi.

Tanskaa on pidetty aurinkolämpöjärjestelmien suurena markkinana. Se kuitenkin pysähtyi valtion tukipäätösten lykkääntymisen takia. Varjotie sanoo, että Tanskaan tavoitellaan edelleen, mutta samalla liiketoimintaa pyritään kasvattamaan koko Euroopassa.

Hän arvioi myyntinäkymät tälle vuodelle huomattavasti paremmiksi, ja odotukset ovat korkealla.

— Maailmalla on ennätyksellisen paljon projekteja. Miten niitä saadaan maaliin, niin sitä varten tehdään työtä.

Varjotie toteaa, että vaikka kilpailutilanne on kiristynyt, Savo-Solarilla on hyvät edellytykset saada kelpo osuus kokonaismarkkinoista. Keräimiä on valmistettu varastoon, ja yhtiö arvioi pystyvänsä nopeisiin asiakastoimituksiin uusissa projekteissa.

Väkeä vähennettiin viime vuonna

Tuotantovolyymin lasku aiheutti viime vuonna henkilöstövähennyksiä. Kolmen irtisanomisen ohella vuokratyövoimaa on vähennetty ja väkeä lomautettu.

Savo-Solarin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 36 työntekijää. Vuotta aiemmin määrä oli yli 40:n.

Savo-Solarissa katsotaan teknologiayhtiön olevan vielä varhaisvaiheessa. Investoinnit ja kustannukset heijastuvat tulokseen. Tilikauden tulos oli 5,6 miljoonaa euroa tappiollinen, samaa tasoa edellisvuoden tuloksen kanssa.

Yhtiön rahoitustilannetta parannettiin viime vuonna osakeanneilla, joilla yhtiö keräsi 5,1 miljoonan nettovarat. Yhtiön hallitus on arvioinut, että lisärahoitusta tarvitaan tänä vuonna, ja hallitus suhtautuu luottavaisesti rahoituksen järjestymiseen.

Savo-Solar perustettiin vuonna 2010. Alkuvuodet yhtiö oli tuotekehitysvaiheessa, ja myyntiä alkoi kertyä vuodesta 2014 alkaen. Toiminnan tappiollisuuden vuoksi yhtiö haki yrityssaneeraukseen vuonna 2013, ja saneerausohjelma kestää tämän vuoden loppuun.