Epävarmuus väistyy hitaasti Etelä-Savon yrityksistä – Matkailuala harmittelee epäreiluutta

Toimintaympäristö huokuu vielä epävarmuutta eteläsavolaisille yrityksille. Yrittäjäjärjestön kyselyn tuloksissa näkyy, että korona heikentää tulevaisuuden näkymiä.

Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja Niina Kuuva tiivistää tuoreen pk-barometrin tuloksen siten, että epävarmuus jatkuu mutta odotukset ovat hieman syksyä positiivisemmat.

Kuuvan mukaan luottamusta on lisännyt se oletus, että koronatilanne saadaan haltuun.

Näkymät ovat epävarmat etenkin matkailu- ja ravintola-alalla.

Juvalaisen Teahouse of Wehmaisin yrittäjä Anna Grotenfelt-Paunonen sanoo, että yrittäjäkunnassa tunnelma on melko väsynyt, koska koronarokotusten tuleminen on ollut odotettua hitaampaa. Kesäkauden rekrytointeja on vaikea mitoittaa, kun ihmisten liikkuminen on arvoitus.

– Kun ei ole tietoa edes kesästä tai loppuvuodesta, yritykset varjelevat rahaansa eivätkä investoi, päättelee Grotenfelt-Paunonen.

Hän pitää epäreiluna, että koronasääntöjä on annettu pääkaupunkilähtöisesti ottamatta huomioon esimerkiksi alueellisia terveyseroja ja nopeita jäljityksiä, joihin Etelä-Savossa on kyetty.

Mikko Kontti Anna Grotenfelt-Paunonen kertoi yrittäjänäkemyksiä pk-barometrin tuloksista yrittäjäjärjestön etäyhteyksin järjestetyssä kokouksessa.

Ravintola-alaa kohdellaan yhdenmukaisesti koko maassa. Valtioneuvosto vetoaa perustuslakiin ja tasapuolisuuteen. Grotenfelt-Paunosen mielestä ala muodostuu kuitenkin erilaisista toiminnoista ja joustot olisivat tarpeen.

Tuotteita kehitetään

Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuva barometrikysely toistuu kahdesti vuodessa ja maakunnittain sekä eri toimialoille.

Etelä-Savossa liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden paranemisen odotukset ovat hieman naapurimaakuntia harvinaisempia.

Vastausten perusteella henkilökunnan määrä ei eteläsavolaisissa yrityksissä yleisesti kasva. Neljäsosa yrityksistä kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa, ja yleisimmiksi keinoiksi mainitaan lomautukset ja työaikajärjestelyt.

Myönteiseksi piirteeksi barometrissa Kuuva nostaa sen, että tuoteinnovaatioihin aiotaan satsata, vaikka investointiaikeita on harvalla seuraavan vuoden sisään.

Etelä-Savossa vastaajia oli 150.

Suurta konkurssiaaltoa ei tule

Rahoittajat eivät pidä yritysten tilannetta ja tulevaisuudenkuvaa synkkänä.

Asiakkuusjohtaja Tuula Kohvakka Suur-Savon Osuuspankin yrityspalveluista arvioi, että yritykset ovat luottavaisempia kuin puoli vuotta sitten.

– Korona kyllä näkyi viime vuonna lyhennysvapaina, mutta luottojen kysyntä on alkuvuonna ollut kohtalaisen hyvä, sanoo Kohvakka.

Valtion rahaa jakavan Finnveran rahoituspäällikkö Jukka Paavilainen puntaroi asiakassalkun perusteella, ettei alkuvuonna koeta suurta konkurssiaaltoa, vaikka verottajan korona-ajan maksuhelpotukset ovat päättyneet.

– Jonkinlainen rypäs voi tulla, mutta yrityksiä ovat auttaneet tuet, niiden omat vahvat taseet ja alhainen korkotaso, sanoo Paavilainen.

Hän myös muistuttaa, ettei korona ole osunut kaikkiin toimialoihin. Esimerkkinä vähäisistä vaikutuksista hän mainitsee teollisuudessa metallin pk-sektorin.