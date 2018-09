Mikkelin Autokuljetus ja Maarakennus Talpa tekivät yrityskaupan — Tiedätkö muuten, mistä Talpan nimi keksittiin?

Jukka Pentikäinen on tyytyväinen, että elämäntyölle taattiin jatkuvuus.

Mikkeliin on syntynyt iso maanrakennus- ja kuljetusalan toimija. Mikkelin Autokuljetus Oy on ostanut toisen mikkeliläisyrityksen Maarakennus Talpa Oy:n osakekannan.

Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Ne tavoittelevat yhdessä kasvua pitäytyen kuitenkin edelleen pääosin perinteisellä toiminta-alueella Mikkelissä ja lähiympäristössä.

Kauppahintaa osapuolet eivät julkista.

Henkilöstövaikutuksia ei ole, ja kummankin yrityksen työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä.

Mikkelin Autokuljetuksen toimitusjohtaja Timo Lahti sanoo, että osin yhtiöt ovat kilpailleet keskenään maanrakennusalalla, mutta enemmän ne täydentävät toisiaan. Molempien liiketoiminta on ollut kannattavaa.

Autokuljetuksen maarakennustoiminta yhdistetään Talpan kanssa siten, että jatkossa Talpa vastaa uusien maarakennuskohteiden tarjouslaskennasta ja varsinaisesta urakoiden toteuttamisesta Autokuljetuksen tytäryhtiönä.

— Yhteistyöstä on jo tätä ennen yli 30 vuoden kokemus.

— Resurssit kasvavat, voimme monipuolistaa toimintaa ja tarjota suurempia kohteita, kuvailee Lahti tavoiteltavia etuja.

Työtilanteet vaihtelevat projektien mukaan

Talpa on keskittynyt nimensä mukaisesti maarakennusalan palveluihin. Mikkelin Autokuljetus on ollut vahva kuljetustoiminnassa ja kiviainesliiketoiminnassa.

Talpa jatkaa toimintaansa ja osakekannan kokonaan omistanut Jukka Pentikäinen sen toimitusjohtajana. Hän pitää tärkeänä sitä, että yrityksen jatkuvuus on turvattu, kun jatkajaa ei löytynyt omasta perheestä.

Lahti ja Pentikäinen sanovat, että alaan liittyy projektiluonteisuus ja suhdanteiden mukaan eläminen. Vuoden sopimukset ovat poikkeuksellisen pitkiä.

Mikkelin seudun työtilanteeseen ja näkymiin molemmat ovat melko tyytyväisiä.

— Julkisen puolen töitä kuten katurakentamista on riittänyt kohtuullisen hyvin. Niissä yritysten rooli on nykyään paljon kokonaisvaltaisempi kuin ennen, jolloin kohteeseen lähti mies ja kaivinkone, ja kaupunki johti urakkaa. Toisaalta nykyinen tapa edellyttää yrityksiltä investointeja laitteisiin ja työnjohtamiseen, sanoo Pentikäinen.

Maanrakennus Talpa aloitti toimintansa vuonna 1964 nimellä T. Kirjalainen Ky. Pentikäinen osti yrityksen vuonna 1998 toimittuaan jo sitä ennen yrityksessä työpäällikkönä ja myöhemmin toimitusjohtajana.

— Kirjalaisen palveluksessa ensimmäinen kohteeni oli Kyrönpellon ampumaradan rakentaminen vuonna 1980. Viimeaikaisia urakoita ovat olleet katutyöt sekä muun muassa Stadiumin ja sen parkkipaikan pohjatyöt. Viljasiilojen purkamisessa olemme katutöissä aliurakoitsijana.

Tiedätkö, mistä Talpan nimi tulee?

Talpan nimi on keksitty eläinkunnasta, maata ahkerasti muokkaavasta kontiaisesta, jonka latinankielinen nimi on Talpa Europaeus.

Yhdistyvistä yhtiöistä vuonna 1947 perustetulla Mikkelin Autokuljetuksella on 10 työntekijää ja yli 20 liikennöitsijää. Autokuljetus on liikennöitsijöiden omistama. Koneyksiköitä, pääosin pyöräkoneita, sillä on 14.

Talpalla on 19 työntekijää ja 18 koneyksikköä, pääosin kaivinkoneita.