Tammikuun 31. päivä oli yhdelle metsäyhtiölle historiallinen — ja kaikki sanovat ostavansa puuta halulla Mikkelin seudulla puulle ennakoidaan kovaa kysyntää koko vuodeksi. Mikko Kontti Tuotantopäällikkö Pasi Arkko toteaa puun liikkuneen metsästä yllättävän hyvin jo alkutalvesta. Osmo Uotinen sanoo, että normaalia leveämmillä metsäkoneiden teloilla on osuutensa asiaan.

Keskiviikko tammikuun 31. päivä 2018 jää Metsä Groupissa aikakirjoihin.

Tuotantopäällikkö Pasi Arkko kertoo, että tuona päivänä yhtiön ostamista kohteista hakattiin ja ajettiin teiden varsille yli 80 000 kuutiota puuta.

Arkon mukaan kyseessä on yhtiön historian yhden päivän ennätys:

— Kaasu on ollut pohjassa, ja koneyrittäjät ovat painaneet menemään. Tarpeet ovat isot, pitkälti Äänekosken vuoksi.

Mikkeliläinen Arkko vastaa koko Suomessa yhtiön puunkorjuusta. Tehtävässä tulee seurattua päivittäistä puun kertymää. Hakkuu- ja ajokoneet välittävät tiedon lähes reaaliaikaisesti.

— Koko tammikuussa hakkuumme lisääntyivät 18 prosentilla viime vuodesta.

Arkko pitää saavutusta hyvänä erityisesti siinä valossa, että tammikuun alussa kärsittiin vielä kelirikosta.

Runsaalla 80 000 kuutiolla täyttää noin 1 500 puutavararekkaa. Täysillä käydessään Äänekosken biotuotetehdas jauhaa kyseisen puumäärän neljässä päivässä.

Henri Uotinen harvensi yksityisen metsää lähellä Suonteen rantaa Pertunmaan Ruorasmäessä.

Arkko muistuttaa, että metsistä on otettava raaka-ainetta myös muille tuotantolaitoksille, ja Etelä-Savosta menee puuta moneen suuntaan.

— Maaliskuun aurinkoisina päivinä ennätys saattaa uudelleen ylittyä.

Pakkanen tuli hätiin

Säiden haltija näyttää sittenkin ymmärtäneen suomalaisen metsäteollisuuden ja alan yrittäjien edun.

Syksyllä märiksi jääneet metsäpohjat kestävät pakkasten ansiosta nyt urakoitsijoiden koneita. Puuta saadaan liikkeelle niin sellutehtaille kuin sahoille.

Nyt pohja vahvistuu, kun on ajettu jäljet, kertovat pertunmaalainen koneyrittäjä Osmo Uotinen ja Metsä Groupin Arkko. He arvioivat, että jokainen pakkaspäivä todennäköisesti pidentää talvileimikoiden korjuu- ja kuljetuskautta. Talvihakkuut saattavat näillä leveysasteilla parhaimmillaan jatkua huhtikuun puoliväliin.

Vielä vuodenvaihteessa näytti huonolta. Märkä metsämaa upotti koneiden alla, eikä kaikkiin suunniteltuihin kohteisiin ollut menemistä.

Keinot ja konstit otettiin käyttöön

Metsänomistajat eivät halua, että tanner jää runnellun näköiseksi.

Uotinen sanoo, että metsänomistajan tahtoa kuunnellaan:

— Vaikka lupa olisi tehdä, joillakin palstoilla työt lopetettiin, kun huomattiin, ettei onnistu. Joissakin paikoissa puut on hakattu mutta ajettu pois myöhemmin. Kasat ovat yleensä löytyneet, koska lunta ei ole liikaa.

— Jo ennen näitä pakkasia saimme omasta mielestä aika hyvin puuta metsästä, mutta järkeilyä se on vaatinut. Lomautuksia ei ole ollut, kertoo Uotinen.

Tapio Uotinen ajoi tukit metsästä paikalle, josta puuauto voi kuljettaa ne sahalle Kotkaan.

Koneissa on muun muassa käytetty leveämpiä teloja. Uotinen sanoo, että monesti on myös ajettu vajailla kuormilla pahojen jälkien välttämiseksi. Ajokone painaa täydellä kuormalla noin 20 tonnia.

Espoolainen Lauri Sarvilinna katselee metsiin syntyneitä jälkiä tyytyväisenä. Niitä on vähän. Eläkeläisellä on kiinnostusta nyt jo tyttären omistuksessa olevan metsän hoitoon ja kuntoon.

Sarvilinnan sukupalstalta Pertunmaalta Suonteen etelärannalta Metsä Group ohjaa osan puista kohti Äänekosken jättilaitosta. Sekä Sarvilinna että Uotinen ovat käyneet vierailuilla toteamassa laitoksen tehokkuuden ja tarpeet.

Uotisella ja kumppanuusyrittäjillä on yhteensä 14 konetta. Niillä korjataan puuta enimmäkseen Pertunmaan. Hirvensalmen ja Mäntyharjun alueilta.

Vaikka pakkasia on saatu, lumi toimii myös eristeenä.

— Monin paikoin maa on sulaa vieläkin, ja vettä on joissakin kohdissa valtavasti. Nämä talvikelit otettiin kuitenkin ilolla vastaan, ja ne auttavat merkittävästi. Talvikorjuukohteiden hakkuut ovat hyvässä vauhdissa, sanoo metsäasiakaspäällikkö Mika Wahlman UPM Metsän Mikkelin toimipisteestä.

Wahlmanin mukaan keinoja ja temppuja on tarvittu, jotta puuta on saatu liikkeelle haluttu määrä. Maastoon on esimerkiksi poljettu jälkiä jäätymisen edistämiseksi.

Yhtiöt tarvitsevat kesäleimikoita

Keväällä väistämättä tuleva kelirikkokausi merkitsee kuskeille ja koneille jaksoa, jossa hieman huokaistaan ja johon usein ajoitetaan isommat huollot.

Metsäyhtiöt ostavat silti puuta hiki päässä, ja kaikki viittaa siihen, että tästä vuodesta tulee taas vilkas maakunnan metsissä.

Kolmesta suurimmasta puuta ostavasta yhtiöstä kerrotaan, että jokaiselle puulajille on kysyntää.

— Puuta ostetaan kovalla halulla. Tehtaat käyvät normaalisti, ja puun käyttö on korkealla tasolla, sanoo Stora Enson aluejohtaja Tomi Tarnanen.

Hän kuvailee syksyn venyneen puolen vuoden mittaiseksi. Siksi talvileimikoiden hakkuuvarantoa päästiin purkamaan vasta tammikuussa, ja tätä varantoa on nyt hakattu kirimällä.

Lunta ja risuja polkemalla ja pakkasten tultua metsäpohjista on tullut kantavia lähes kaikin paikoin.

Tarnasen mukaan Stora Enson talviostot ovat pääosin plakkarissa, ja kiinnostus on kesäleimikkokohteissa.

— Syksyn ja alkutalven aikana hyvät neuvot olivat kalliita, mutta oppia on saatu Ruotsista asti ajoura-asioissa ja havutuksissa, ja pehmeän maan korjuut ovat onnistuneet.

— Puunhuollossa ei ole ollut häiriöitä, koska tehtaat ovat käyneet normaalisti, kertoo Tarnanen.

Stora Enson raaka-ainetarvetta ovat kasvattaneet muun muassa Varkauden kartonkituotantoon ja elementtien valmistukseen liittyvät investoinnit.

Syksyllä yhtiö ilmoitti lisäävänsä sellutuotantoa Imatralla ensi vuonna valmistuvassa investoinnissa. Sen vaikutus puunhankinnalle on marginaalinen.

UPM Metsän Wahlman toteaa kaikkien merkkien viittaavan siihen, että puumarkkinoilla on vilkasta tänä vuonna. Ainakin ostaja niin liputtaa.

— Kaikki kauppatavat ja -lajit ovat kysyttyjä ja asiakasvastaavat aktiivisina. Puuta kannattaa nyt tarjota, toteaa Wahlman.

Tällä haavaa kiinnostus painottuu kovan maan kohteisiin, joita voi hakata myös kesäaikaan.