MPY:n tulos kääntyi voitolliseksi – Jäsenet saavat 15 euron koron

Tietoliikenne- ja it-palveluita myyvän MPY-konsernin liikevaihto kasvoi ja tulos parani viime vuonna.

Konserni tiedottaa kasvaneensa markkinoita nopeammin ja kannattavuuden parantuneen merkittävästi.

Liikevaihto tilikaudella oli 36,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 se oli 31,8 miljoonaa.

Konsernin liikevoitto tilikaudella oli 1,0 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 1,5 miljoonaa euroa. Edellisellä tilikaudella luvut olivat miinusmerkkisiä. Konsernin omavaraisuusaste on 69 prosenttia.

Konsernin muodostavat MPY Osuuskunta, MPY Yrityspalvelut Oyj ja MPY Telecom Oyj.

MPY Yrityspalvelut on valtakunnallinen, keskisuurten yritysten tietohallintojohtamiseen ja it-palveluihin keskittyvä yritys, jolla on 120 työntekijää. MPY Telecom on paikallinen 30 työntekijän asiantuntijayritys, joka vastaa kuluttajien, yrittäjien sekä operaattoriasiakkaiden tietoliikennepalveluista.

Osuuskunta omistaa molemmat yhtiöt 100-prosenttisesti. Yritys- ja verkkoliiketoiminnan jakautuminen kahteen yhtiöön toteutettiin viime vuonna.

Osuuspääoman korkoa yritys suunnittelee jakavansa 273 210 euroa. Summa perustuu 18 214 jäsenosuuteen ja hallituksen esitykseen 15 euron koron jakamisesta jäsenosuudelle.

Hallituksen ehdottaman koron määrää osuuskunnan kokous, joka koronaepidemian vuoksi on päätetty siirtää pidettäväksi syyskuussa.