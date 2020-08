Potilastietojen kulku on takkuista, ja siitä kaksi hoitoalan ammattilaista sai tuoteidean – Pieksämäkeläisfirman terveystietosovellus kilpailee nyt paikasta kansainvälisessä yrittäjyyskilpailussa

Maaliskuussa perustettu start up -yritys Upharma Care on kehittänyt sovelluksen, jonka avulla on mahdollista seurata omia ja myös lähiomaisten lääkitys- ja terveystietoja.