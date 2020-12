Parilta edeltävältä vuodelta kertynyttä alijäämää Pertunmaalla on jo 1,57 miljoonan edestä.

Pertunmaan kunnan talous painuu pitkälle pakkasen puolelle lähivuosina, ellei taloutta onnistuta tasapainottamaan. Vuoden 2021 talousarvion alijäämää on ilman tasapainottamistoimia jopa 1,64 miljoonan edestä. Lopullinen talousarvion lukema on pinnistetty 855 910 euroa ylijäämäiseksi toimintatuottojen lisäämisellä.

Tilannetta vaikeuttaa se, että parilta edeltävältä vuodelta kertynyttä alijäämää on jo 1,57 miljoonan edestä. Tämän vuoden alijäämäksi on arvioitu 860 500 euroa. Ilman tasapainottamista arvio vuosien 2018–21 alijäämistä on yhteensä hurjat 4,07 miljoonaa.

Tilanne on vaikea, sillä alijäämät on katettava neljän vuoden kuluessa ensimmäisestä alijäämäisestä tilinpäätöksestä.

Talousarviossa todetaan, että kunnan päätöksentekijöiden on päätettävä omaisuuden myynnistä ja toimintakulujen merkittävästä vähentämisestä alijäämien kattamiseksi.

Alijäämien keskeiseksi tekijäksi kerrotaan sote-kustannusten nousu.

Taloussuunnitelmaan on talouden tasapainottamiseksi lisätty vuodelle 2021 toimintatuottoja 2,5 miljoonaa. Marraskuussa kunta laittoi 200 Suur-Savon sähkön osaketta myyntiin, joista kunta toivoo saavansa 1,4 miljoonaa euroa. Mahdollisten osakekauppojen lisäksi toimintatuottoja olisi saatava lisää siis 1,1 miljoonaa.

Myös taloussuunnitelman muille vuosille toimintatuottoja on lisätty reippaalla kädellä.

Kunta korjaa rivitalojaan

Vaikeasta taloustilanteestaan huolimatta kunta ei ole jäädyttänyt kaikkia investointejaan. Ensi vuoden investoinneista isoin on kunnan omistaman rivitalon Voivuoren peruskorjaus. Remonttiin on budjetoitu rahaa ensi vuodelle 300 000 euroa.

Korjattavaa olisi kunnan muissakin rivitaloissa. Myös Myllyrinteen ja Myllyahon rivitaloihin on suunniteltu peruskorjausta. Myllyrinteen peruskorjauksen suunnitteluun on budjetoitu 20 000 euroa vuodelle 2022. Itse korjaukseen puolestaan menisi investointisuunnitelman mukaan 200 000 ja 250 000 euroa vuosina 2023–24.

Myllyaho joutuu odottamaan omaa remonttiansa kauemmin. Taloussuunnitelman investointiosassa ei varsinaiseen remonttiin ole osoitettu rahoja, ainoastaan sen suunnitteluun vuodelle 2023.

Muita suunniteltuja investointeja ensi vuodelle ovat muun muassa Rinnehovin iv-tekniikka ja vanhojen leikkikenttien kunnostus.

Pertunmaan kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan maanantaina.