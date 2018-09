Kiekkomies, toimitusjohtaja Hiltunen uusii nyt lukkoja — Nuoruudessa Kangasniemellä hän sai hyvän neuvon

Uraa luodaan itsepäisyydellä mutta samalla toisia ihmisiä kuunnellen ja verkostoitumalla, sanoo toimitusjohtaja Heikki Hiltunen.

— Maailmalle kannattaa mennä, siitä saa paljon itselleen. Vaikeissa paikoissa puolestaan ei pidä epäröidä näyttää sitä, ettei osaa kaikkea, summasi Hiltunen kokemuksiaan yrittäjän päivän tapahtumassa Mikkelin Saimaa Stadiumilla keskiviikkona.

Lapsuutensa ja nuoruutensa Kangasniemellä viettänyt Hiltunen kertoi 1980-luvun alkupuolella saaneensa työvoimatoimiston Ismo Vaittiselta neuvon, että tietoliikennealalla voisi olla tulevaisuutta. Sitä ohjetta Hiltunen kuunteli ja luki insinööriksi.

Alalla todella oli 1980-luvulla varaa valita työpaikkansa. Honeywellin kautta alkoivat komennukset ulkomaille, ja Hiltunen oli pian Piilaaksossa globaalin liiketoiminnan johtotehtävissä.

— Yksi oppi valkeni heti. Suhteet on tärkeä asia, ja ne kantavat edelleen.

HIltunen tunnetaan muun muassa jääkiekon Liigan puheenjohtajana ja Sportin hallituksen puheenjohtajana.

— Myös jääkiekko on avannut paljon mahdollisuuksia tuntea yrittäjiä ja yhteistyökumppaneita.

Savolaisesta ei ihan tullut vuoden pohjalaista

Nyt hän johtaa kasvavaa oululaista Iloq Oy:tä. Yritys aikoo tehdä, Hiltusen ilmaisun mukaan, rakennusten lukitukselle saman kuin digitaalisuus valokuvaukselle. Iloq valmistaa sähköisiä lukitusjärjestelmiä, jossa avain kehittää tarvitsemansa energian työntöliikkeestä. Paristoja ei tarvita, eikä yhden avaimen hävitessä tarvitse sarjoittaa lukkoja uudelleen, vaan avain poistetaan mustalle listalle.

Noin 33 miljoonan euron liikevaihdosta puolet tulee ulkomailta. Työntekijöitä on 60, kun edellisissä työpaikoissa alaisten määrä on laskettu sadoissa tai jopa nelinumeroisin luvuin. Vaikka resursseja on aiempaa vähemmän, Hiltunen korostaa sitä, että on hienoa päästä rakentamaan kasvuyritystä.

Jukureille hän sanoo toivovansa silkkaa hyvää, vaikka ykkössijalla onkin Sport. Jukurit tulee heti kakkosena kotiseutusyistä.

Saimaa Stadiumin yleisössä oli paljon opiskelijoita. Hiltusen mielestä myös nykyaikana voi löytää samanlaisia kasvualoja kuin 80-luvulla tietotekniikka.

— Se voi olla lääketiedettä, biokemiaa tai erilaista palvelupuolen osaamista. Digitalisaatio avaa aina uusia mahdollisuuksia.

Hiltunen sanoo, että kansainvälistymisessä ja markkinoinnin osaamisessa on suomalaisilla vielä paljon parannettavaa. Toisaalta hänen mielestään pitää varoa ylikouluttamista ja turvata työvoiman saatavuus esimerkiksi teollisilla aloilla.

Hiltunen oli vuosituhannen alussa Tellabsin johdossa, kun tuli lama ja yt-neuvottelujen putki. Työtä myynnin johtamisen parissa löytyi teollisuusautomaatiosta, vaasalaisesta Vaconista ja yrityskaupan jälkeen Danfossilta.

— Kerran oli lähellä, että olisivat valinneet savolaisen vuoden pohjalaiseksi.