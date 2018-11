Mikkeliläisyritys Teroprint osti lahtelaispainon — "Kun tuli hyvä yhtiö eteen ja rahoittajatkin näyttivät vihreää valoa, se oli melkein kuin pakko"

Mikkeliläinen painoalan yritys Teroprint on ostanut lahtelaisen M & P Painon. Torstaina tehdyn kaupan yhteydessä M & P Painon toimitusjohtajaksi on nimitetty Teroprintin hallituksen puheenjohtaja Ilpo Korkolainen ja aluejohtajaksi Jussi Koukku.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Teroprintin toimitusjohtaja Jarmo Korkolainen sekä hallituksen jäseniksi Ilpo Korkolainen, Mika Viljanen ja Jussi Koukku. Ilpo ja Jarmo Korkolainen jatkavat entiseen tapaan yrittäjinä Teroprintissä.

Jarmo Korkolaisen mukaan yrityskauppa tuo hytötyä molempien yhtiöiden asiakkaille. Teroprint pystyy uusien painokoneidensa ansiota tarjoamaan lahtelaisasiakkaille palveluita, joita M & P ei tähän saakka ole voinut tarjota.

Päivittäisessä toiminnassa ei tapahdu muutoksia. Toiminta jatkuu molemmissa yhtiöissä samojen henkilöiden kanssa kuin ennenkin.

Teroprint ja M & P Paino muodostavat pienkonsernin, jonka kokonaishenkilöstömäärä on tällä hetkellä 20 henkilöä ja nettoliikevaihto kuluvalla tilikaudella on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on molempien yhtiöiden kasvu

Teroprintillä on tänä vuonna ollut töissä keskimäärin kymmenen henkilöä, joista yksi on jäämässä eläkkeelle. M & P Painolla kokoaikaisia työntekijöitä on ollut 12 ja osa-aikaisia 2.

Korkolaisen mukaan tavoitteena on, että molemmat yhtiöt kasvavat. Seuraavien tilikausien tavoite on nostaa henkilöstömäärä noin 25 henkilöön ja liikevaihto noin 3,5 miljoonaan euroon.

Hänen mukaansa Teroprintillä ei ollut laajenemisajatuksia, mutta kun myyjän konsulttifirma otti yhteyttä ja yritykset keskustelivat keskenään, huomattiin ajatusten olevan samanlaisia.

— Kun tuli hyvä yhtiö eteen ja rahoittajatkin näyttivät vihreää valoa, se oli melkein kuin pakko, Korkolainen naurahtaa.