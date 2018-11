Kuntajohtajapalkoissa Mikkelin Halonen ansaitsi Savonlinnan Lainetta enemmän

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen oli viime vuoden verotustietojen mukaan Etelä-Savon maakunnan kuntien kovapalkkaisin kuntatason virkamiesjohtaja.

Halonen kuittasi 130 554 euron tulot. Summa on ansiotuloja, sillä hänellä ei nyt ollut pääomatuloja.

Halonen ohitti Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineen, jonka ansiotulot olivat 117 196 euroa. Hänelläkään ei ollut pääomatuloja.

Pieksämäen johtajajärjestelyissä kaupunginjohtajaksi siirtyneen Ulla Nykäsen ansiotulot olivat 93 434 euroa.

Kaupunginjohtajien palkkatasolle nousi maakunnan kuntajohtajista Hirvensalmen kunnanjohtaja Seppo Ruhanen. Hänen kokonaistulonsa olivat 125 679 euroa.

Ruhasen tuloja nostivat pääomatulot, joita oli lähes 28 000 euroa.

Ruhasen jälkeen maaseutukuntien johtajien kokonaistuloissa kakkonen oli Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen.

Ollikaisen kokonaistulot olivat 103 062 euroa. Viran ansiotulot olivat Ruhasta suuremmat, sillä Ollikaisella ei ollut pääomatuloja.

Listan kolmas on itäsavolaisen Enonkosken kunnanjohtaja Kari Kuuramaa. Hänen ansiotulonsa olivat 63 048 euroa, mutta lähes 29 000 euron pääomatulot nostivat kokonaistulot 91 962 euroon.

Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoskan tulot olivat 82 320 euroa. Summa on ansiotuloa.

Muut kunnanjohtajat kuittasivat luokkaa pienemmät tulot. Rantasalmen kunnanjohtajan Kristiina Järvenpään ansiotulot olivat 72 903 euroa.

Hänen poikansa Juho Järvenpää siirtyi Sulkavan kunnanjohtajaksi verovuoden lopulla. Juho Järvenpään kokonaisansio oli runsaat 52 000 euroa. Summassa on noin tuhat euroa pääomatuloja.

Joroisten kunnanjohtaja Joonas Hänninen keräsi runsaan 70 000 euron ansiotulot.

Maakunnan kunnista palkkatulon loppupäässä oli muun muassa Pertunmaan kunnanjohtaja Juha Torniainen, jonka palkkatulo oli hieman alle 60 000 euroa.

Puumalan kunnanjohtaja Nina Kuuva ei ehtinyt palkkatulossa vielä muiden kunnanjohtajien tasolle, sillä hän tuli vt-johtajaksi vuoden 2017 lopulla.

Puumalan varsinainen kunnanjohtaja Matias Hilden siirtyi kuntaministerin erityisavustajaksi. Hildenin ansiotulot olivat viime verovuonna 57 944 euroa.