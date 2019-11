Kangasniemeläinen muoviputkien valmistaja Rotomon palkkaa lisää työntekijöitä ja Soisalon Liikenne etsii uusia kuskeja — Edellinen räätälöity koulutus onnistui yli odotusten, kertoo Rotomonin myyntipäällikkö Petteri Manninen

Rekry-koulutus räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Koulutushankkeissa on tänä vuonna ollut Etelä-Savossa mukana 45 yritystä ja 130 työnhakijaa.

Muoviputkia ja kaivoja valmistava Rotomon Oy on merkittävä työllistäjä Kangasniemellä. Tällä hetkellä työntekijöitä on 27, mutta parhaillaan yritys on rekrytoimassa 11 uutta työntekijää.