Exel Compositesin vuosi alkoi korkealla tilauskannalla – Tuulivoima nostatti yhtiötä

Mäntyharjussa toimivalle Exel Compositesille viime vuosi oli menestyksekäs, vaikka koronapandemia teki toimintaympäristöstä poikkeuksellisen.

Yhtiö on pörssissä, ja se tiedotti tilinpäätöksestään torstaiaamuna.

Liikevaihto kasvoi viime vuoden aikana 4,6 prosenttia ja oli 108,6 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto kasvoi 9,7 miljoonaan euroon, kun se edellisellä tilikaudella oli 7,2 miljoonaa.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki kertoo tilauskertymän parantuneen ja kysynnän piristyneen loppuvuonna. Tämä vuosi on alkanut korkealla tilauskannalla.

Yhtiö valmistaa komposiitteja eli kuituvahvisteisia muoveja usean toimialan ja teollisuuden haaran käyttöön, eivätkä yksittäisten asiakkaiden kysynnän pudotukset ole merkittävästi vaikuttaneet liikevaihtoon.

Viime vuonna volyymi kasvoi muun muassa tuulivoima-asiakkuuksissa. Myös puolustustoimialalla Exelin volyymi kasvoi. Yhtiö mainitsee tiedotteessa tekevänsä esimerkiksi naamioverkkojen tukivarsia. Kuljetusalalla kysyntä laski.

Tuotekehityksen kautta yhtiö on mukana sähkönsiirrossa. Se valmistaa sähkönjohtimien ytimiä, joka auttaa nostamaan runkoverkon kapasiteettia sähkönsiirrossa.

Materiaalit riittivät

Exel Composites toteaa selviytyneensä koronapandemiasta toistaiseksi hyvin turvallisuustoimenpiteiden ansiosta sekä siksi, että toiminta on hajautettua ja tuotantolaitokset sijaitsevat etäällä tiheään asutuista alueista. Tuotantolaitoksia on seitsemän, ja niistä kaksi on Suomessa.

Materiaalivajeet yhtiö kertoo pääosin ehkäisseensä ennakoivilla toimenpiteillä.

Parantunut liikevoitto perustuu suotuisan kysynnän ohella edellisvuonna läpiviedyn kustannussäästöohjelman tulosvaikutukseen, toiminnan tehokkuusparannuksiin ja asemaan materiaalien globaalina ostajana, todetaan pörssitiedotteessa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingon nostamista 0,20 euroon osakkeelta. Viimeksi osinko oli 0,18 euroa.