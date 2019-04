Pariisin ikonisen Notre Damen katedraalin tuhoisa tulipalo saatiin paloviranomaisten mukaan aamuyöllä hallintaan.

— Tuli on nyt hallinnassa, vaikka joitain palopesäkkeitä on edelleen, kertoi everstiluutnantti Gabriel Plus uutistoimisto AFP:lle ennen aamuviittä Suomen aikaa.

Katedraali kärsi tulipalossa vakavia vaurioita. Muun muassa katedraalin 93-metrinen keskitorni luhistui. Paloa oli sammuttamassa nelisensataa palomiestä.

Ranskalaismedian haastattelema palomestari Jean-Claude Galletin ilmoitti maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa, että kirkon päärakenteet ja ikoniset kellotornit pystyttiin kuitenkin pelastamaan. Notre Damen kaksi tornia reunustavat turisteille tuttua kirkon länsipäätyä.

Tulipalon syy ei ole vielä tiedossa

Tulipalon syy ei ole vielä tiedossa, mutta Pariisin syyttäjänvirasto on jo aloittanut tutkinnan. FranceTVInfo -kanavan mukaan tulipalo ”saattaa liittyä remonttitöihin”. Katedraalissa on meneillään mittava remontti.

Le Parisien -lehden haastatteleman kirkon tiedottajan mukaan hälytys tuli kello puoli seitsemältä paikallista aikaa. Viranomaiset eivät ole pystyneet varmistamaan, oliko kirkossa syttymishetkellä ihmisiä. Loukkaantuneista ei ole tietoa.

Ranskalaismedian mukaan kirkon kunnostustöihin on mennyt 120 miljoonaa euroa viime vuosien aikana. Paikalla olleen palomestarin mukaan kirkon arvokkaita taideaarteita saatiin turvaan.

Presidentti Emmanuel Macron ilmoitti avaavansa kansainvälisen varainkeruukampanjan katedraalin jälleenrakentamiseksi, kertoivat uutistoimistot.

