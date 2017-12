Supermarketissa räjähti Pietarissa — Viranomaiset tutkivan murhayrityksenä Venäläismedian julkaisemissa kuvissa kauppakeskuksen edusta on täynnä pelastusajoneuvoja. Pelastustyöntekijöitä räjähdyspaikalla. Kuva: AOP/TASS Alexander Demianchuk

Tiettävästi kymmenen ihmistä on loukkaantunut räjähdyksessä, joka tapahtui alkuillasta Pietarissa sijaitsevassa Perekrjostok-ketjun supermarketissa.

Räjähdyksen aiheutti venäläisten uutislähteiden mukaan kotitekoinen räjähdelaite, joka oli ilmeisesti kätketty lokeroon kaupan varastossa. Ainakin neljä ihmistä on viety sairaalahoitoon ja supermarketista on evakuoitu yli 50 ihmistä.

Venäläinen tv-kanava 5 tviittasi kuvan, joka on otettu kaupassa räjähdyksen jälkeen.

— Noin kello 18.30 kuului räjähdys. Sen seurauksena useita ihmisiä on loukkaantunut, Pietarin poliisi ilmoitti uutistoimisto AFP:n mukaan.

Poliisi, pelastustyöntekijät ja pomminpurkajat ovat räjähdyspaikalla. Venäläismedioiden julkaisemissa kuvissa näkyy, miten kauppakeskuksen edusta on täynnä pelastusajoneuvoja.

Rakennus ei tiettävästi vaurioitunut paljon eikä räjähdys aiheuttanut tulipaloa.

Perekrjostok-ruokakauppa sijaitsee Gigant Holl -nimisen vapaa-ajan ja ostoskeskuksen katutasossa. Keskuksessa oli ilmeisesti tuhansia ihmisiä räjähdyshetkellä.

Viranomaiset tutkivat räjähdystä murhayrityksenä, tiedottaja Svetlana Petrenko kertoi AFP:n mukaan. Hän ei maininnut terrorismia mahdollisena syynä.

Räjähdys vastasi venäläisen RT:n lähteiden mukaan 200 grammaa TNT:tä.

Virve Kähkönen, HS

Uutista päivitetty 27.12. klo 20.02, 20.17 ja 20.32.