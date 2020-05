Mustaa savua ja raskasmetalleja – Jäämeren puhuri ei riitä puhdistamaan Petsamon ilmaa, jonka pahin saastuttaja on Nikelin sulattamo

Kuolan niemimaa elää kaivostoiminnasta. Kolikon kääntöpuoli ovat hallitsemattomat päästöt. Yksinomaan Petsamon alueen kaivos- ja metallinjalostustoiminta tuotti toissa vuonna noin kaksi kertaa enemmän rikkidioksidipäästöjä kuin koko Suomi.

Alueen mustin piste on Nikelin sulattamo, josta on Inarin itäisiin erämaametsiin alle 40 kilometrin matka. Suomen onneksi tuulet työntävät Nikelin piipuista tupruttavan mustan paksun savun yleensä kohti itää.

Puuttomien tunturien välistä paljastuva Nikel näyttäytyy ensikertalaiselle mustana ja elottomana kuoleman laaksona. Kontrasti on jyrkkä Norjan puleerattujen Pepsodent-kylien jälkeen.

On helppo uskoa, että juuri tämä on se pikkukaupunki, jossa happosateet syövyttivät takavuosina ihmisten sateenvarjot puhki. Paikka, jossa lapset joudutaan edelleen lähettämään kesäkuukausiksi pois kaupungista, jotta he välttyisivät tukalimmalta vaiheelta, kun ilmansaasteet jäävät seisomaan kaupungin ylle.

Tilanteessa on vain yksi vastuullinen. Petsamon kaivostoimintaa yksinoikeudella pyörittävä Kolskaja GMK -kaivosyhtiö on Suomessakin metallinjalostustoimintaa harjoittavan Norilsk Nickelin tytäryhtiö.

Norilsk Nickel on maailman suurin nikkelin ja palladiumin tuottaja. Se on myös maailman neljänneksi suurin platinan tuottaja ja Venäjän ylivoimaisesti suurin kuparin tuottaja. Yhtiö tahkosi viime vuonna yli 2,5 miljardin dollarin nettotuloksen.

Norilsk Nickelin pääomistaja ja pääjohtaja Vladimir Potanin kertoi viime vuodenvaihteessa talouslehti Vedomostin haastattelussa, että yhtiössä selvitetään paraikaa moniakin vaihtoehtoja päästöjen pienentämiseksi. Potaninin mukaan yksi vaihtoehto on se, että Nikelin huonokuntoinen sulattamo pistettäisiin kokonaan kiinni vuoden 2019 jälkeen.

Se voisi tarkoittaa Petsamon piirissä jopa tuhansien työpaikkojen katoamista. Nikelin sulattamo ja naapurikaupungissa Zapoljarnyssa sijaitsevat kaivokset sekä rikastuslaitos työllistävät suoraan noin 5 000 alueen ihmistä ja epäsuorasti vähintään saman verran.

Nikelin sulattamo on toiminut yhtäjaksoisesti yli 70 vuotta. Sulattamon ensimmäinen piippu valettiin jo silloin, kun Suomi hallitsi Petsamoa. Valmistuessaan se oli Euroopan korkein.

Nikelin keskustassa on kovin tutun näköisiä kerrostaloja. Suomalaiset rakensivat funkkistalot 1930-luvun lopulla tuolloin nopeasti kehittymässä olleen Petsamon nikkelikaivoksen työntekijöille.

Euroopan suurin nikkelimalmio löydettiin 1920-luvun alussa ja kesällä 1939 kaivos työllisti jo 1 400 suomalaista. Vuonna 1921 Suomeen liitetty Petsamo oli antanut nuorelle tasavallalle paitsi ympäri vuoden sulan valtamerisataman myös ennennäkemättömät malmivarat.

Nykyisen Nikelin kaupungin paikalle alettiin vuonna 1937 rakentaa Kolosjoki-nimistä taajamaa. Vuonna 1943 Kolosjoen sulattamossa oli käytössä jo kaksi masuuniuunia. Metalli virtasi tuossa vaiheessa pääasiassa Saksaan, jonka sotakoneisto tarvitsi valtavia määriä teräksen lisäaineena käytettävää nikkeliä. Armoton massatuotanto pyöri osittain neuvostoliittolaisten sotavankien varassa.

Nykypäivän Nikelissä tämä kaikki tiedetään varsin hyvin. Suomalaisessa funkkistalossa asuva Nikolai Bragin kiittelee rakennuksen käytännöllisyyttä.

– Asunnot ovat pienehköjä, mutta keittiöt mukavan isoja. Tila riittää hyvin kahdelle ihmiselle, hän toteaa.

Bragin työskenteli paikallisella nikkelitehtaalla 15 vuotta, mutta on nyt siirtynyt eläkkeelle. Hänen mukaansa puheet sulattamon sulkemisesta ovat ”pelkkää höpötystä”, joka voi liittyä siihen, että presidentti Vladimir Putin julisti vuoden 2017 ”ekologian vuodeksi”.

– Sulkemisesta on puhuttu monta monta vuotta, koko sen ajan kun itse olin sulattamolla töissä, mies hörähtää.

– Tosiasiassa en välittäisi pätkääkään vaikka laitos suljettaisiin. Olisipahan helpompi hengittää.

Juuri nyt ilma on raikas, koska Jäämereltä käy armoton puhuri. Ilmassa on lumihiutaleita, vaikka on jo toukokuun loppu. Koska Bragin ei halua esitellä suomalaiskotiaan sisältä, meidän on etsittävä muu lämmittelypaikka.

Obzhora- eli Ahmatti-kahvilaa kutsutaan Nikelissä ”Norjan konsulaatiksi”. Näin meille ainakin väittää viereisessä kukkakaupassa työskentelevä Pjotr, jonka kohtaamme kahvilan portilla.

”Maisema-arkkitehdiksikin” itseään kutsuva kukkakauppias ei halua puhua kaivosteollisuudesta. Sen sijaan suomalaisten kiristyneet pakolaisasenteet ja joukkosurmaaja Anders Behring Breivikin tulevaisuus kiinnostavat kovasti. Mies vaatii lehtemme nimeä ja yhteystietoja, jotka ilomielin luovutan.

Obzhorassa tarjoilijana työskentelevän Antonin, 18, mukaan kahvila todellakin on välillä kuin Norjan edustusto.

– Ainoastaan me mainostamme myös Norjan puolella. Esimerkiksi voitonpäivänä täällä oli valtavasti norjalaisia juhlimassa. Rajavyöhykkeen asukkailla on viisumivapaus molempiin suuntiin, joten tuleminen ja meneminen norjalaisten kanssa on helppoa.

Antonilla itselläänkin on viisumivapaaseen liikkumiseen oikeuttava kortti, jollaisen saaminen edellyttää sitä, että henkilöllä ei ole rikosrekisteriä eikä verorästejä.

Norjalaisille rajaseudun asukkaille kortin hankkiminen on helppoa, koska sitä voi hakea Kirkkoniemessä toimivasta Venäjän konsulaatista. Nikeliläisille se on hieman mutkikkaampaa, koska kortti pitää noutaa henkilökohtaisesti yli 200 kilometrin päästä Murmanskista. Anton tosin väittää saaneensa kortin kotikaupungissaan toimivien välikäsien kautta noin 16 eurolla.

Anton ei osaa vielä norjaa, mutta kanssakäyminen ulkomaalaisten kanssa on sujunut ongelmitta. Norjalaisilla on ollut välillä kahvilassa yksityistilaisuuksiakin, jotka ovat menneet Antonin mukaan ”villeiksi”.

– Kerran oli tilanne, jossa 30 norjalaista nuorta tuli mukanaan 50 litraa vodkaa. No, ei siinä mitenkään käynyt, tanssivat vain.

Antonkin haluaisi tanssia. Hän aikoo hakea Pietariin teatterikorkeakouluun ja kiihdyttää siten omalta osaltaan Petsamon piirin väestökatoa. Piirin väkiluku on romahtanut 15 vuoden sisällä lähes 10 000:lla.

– Kaivosalan työt eivät ole minua varten, haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä. Sitä paitsi: täällä ei pysty hengittämään. Erityisesti kesäisin on todella tukalaa, nuori mies toteaa suoraan.

Kaikki eivät koe päästöjä häiritsevinä. Nikelin sulattamon sähköhuollosta vastaava johtaja Vjatseslav Hromen pyrkii lenkkeilemään joka päivä.

Hengitysvaikeudet ovat kuitenkin myös asennekysymys. Pikkukaupungin yhdellä laidalla – alle kilometrin päässä piipuista – kulkee lenkkipolku, jossa riittää satunnaisia kuntoilijoita.

Sulattamossa sähköpuolen johtavana insinöörinä työskentelevä Vjatseslav Hromen marssii ryhdikkäänä polkua pitkin suoraan suomalaistoimittajien haaviin.

– Jos vertaa Moskovaan tai Pietariin, ilman laatu on täällä varmasti parempi. Ja puhdasta luontoa on aivan vieressä, esimerkiksi Kuotsjärven rannalla, jonne lähden taas viikonlopuksi mökille, Hromen kertoo.

Insinöörin mukaan Nikelin sulattamon kohtalosta käydään vakavaa keskustelua myös sulattamon sisällä.

– Ratkaisun pitäisi tulla tämän vuoden aikana. Vaihtoehtoja on käytännössä kaksi: sulattamotoiminta joko lopetetaan Nikelissä kokonaan tai sitten tänne rakennetaan aivan uusi sulattamolaitos, Hromen toteaa.

– Todennäköisintä on se, että vain piiput jäävät paikalleen ja kaikki muu tuhotaan, minkä jälkeen sulattamo rakennetaan kokonaan uudelleen.

– Uuden sulattamon rakentaminen nimenomaan Nikeliin olisi luontevaa, koska täällä on osaava työvoima valmiina. Kuten myös malmia tuottavat kaivokset ja juuri uusittu malmin rikastuslaitos aivan vieressä.

Hromen ei kiistä sitä, etteivätkö rikkidioksidipäästöt olisi aiheuttaneet pysyviä muutoksia Nikelin alueen luontoon. Päästöt happamoittavat maaperää, mikä on aiheuttanut laajoja tuhoja alueen kasvistossa. Kaupungin koillispuolelle levittäytyvä kilometrien mittainen musta alue näkyy selvästi satelliittikuvissakin.

– Tuhot johtuvat kuitenkin pääasiassa siitä tuotannosta, mitä täällä harjoitettiin Neuvostoliiton aikana. Tänne tuotiin 90-luvulle asti hyvin rikkipitoista malmia Norilskin alueelta sulatettavaksi, mikä aiheutti ongelmia.

– Nyt käytetään vain paikallista malmia ja kuudesta sulatusuunista neljä on ollut poissa käytöstä vuosituhannen vaiheesta lähtien, mies väittää.

– Päästöjen määrä on siten paljon pienempi kuin takavuosina.

Omat havaintomme eivät tukeneet sähköinsinöörin väitteitä. Sulattamoalueen kolmesta isosta piipusta kaksi näytti olevan pääosan ajasta toiminnassa sylkien mustaa savua korkealle yläilmoihin.

Neljäs pienempi piippu kärytti taustalla. Lisäksi itse sulattamolaitos oli koko ajan paksun harmaan savun verhoamana. Juuri laitoksesta vapautunut savumuuri levittäytyi asutusalueelle ja aiheutti todennäköisesti ison osan hengitysongelmista.

Venäjän liittovaltion virallinen ilmanlaatua tarkkaileva viranomainen, Roshydromet, mittasi huhtikuussa 2015 Nikelin ilman rikkidioksidipitoisuuksia. Luvut olivat pahimmillaan 12,6 kertaa korkeampia kuin mitä liittovaltion lait sallivat.

Ongelman todellisuutta ei voi sikäli kyseenalaistaa. Pahinta on se, että rikkidioksidipilvien mukana liikkuu myös muita haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja.

Petsamon ilmansaasteiden vastaista taistelua johdetaan Murmanskissa sijaitsevasta pienestä kaksiosta. Oikealla toiminnanjohtaja Anna Kirijeva.

Ympäristöjärjestö Bellonan Murmanskin alueen toiminnanjohtaja Anna Kirijeva tarjoilee meille pikakahvia paperiläjiä täynnä olevassa pikkukaksiossa, joka on Bellonan Kuolan alueen ainoa toimipiste.

Murmanskilaisen asuintalon sisäänkäynnistä ei voisi ikinä arvata, että täältä johdetaan taistelua Kuolan kaivosteollisuuden päästöjen pienentämiseksi. Ulko-ovessa ei ole pienintäkään kylttiä, joka viittaisi Bellonan läsnäoloon.

– Kysymys ei ole siitä, että pelkäisimme. Meidän henkilökohtaista turvallisuuttamme ei ole missään vaiheessa uhattu, Kirijeva sanoo.

– Ennemminkin kyse on siitä, että meillä ei ole varaa parempiin tiloihin. Ja toki tilanne on jännittynyt: meidät on järjestönä luokiteltu ulkomaiseksi agentiksi, koska saamme rahoitusta Norjan hallitukselta.

Vuonna 2012 hyväksytyn lain mukaan kaikkien niiden järjestöjen, jotka saavat vähänkin rahaa ulkomailta, ja jotka osallistuvat ”poliittiseen toimintaan” – jollaiseksi luokitellaan mikä tahansa aktiivisuus – on rekisteröidyttävä oikeusministeriössä ulkomaisiksi agenteiksi.

Murmanskin Bellona päätyi agenttilistalle vuonna 2015. Venäläisenä järjestönä sitä ei ole enää virallisesti olemassa.

– Onneksi tämä ei ole juurikaan vaikuttanut työhömme. Ainoa konkreettinen muutos oli se, että julkaisemiemme tekstien yhteyteen on nyt laitettava maininta siitä, että tekstin on tuottanut ”ulkomainen agentti”, Kirijeva kertoo.

Petsamon kaivoskaupungissa Zapolyarnyissa on Nikeliä parempi ilman laatu. Se on parantunut aivan viime aikoina malmin rikastustekniikan uudistamisen vuoksi.

Nikkelikaivosyhtiön päästöt ovat Murmanskin Bellonalle vain yksi iso teema muiden joukossa. Esimerkiksi Kuolan niemimaan eteläosassa toimivan Apatit-yhtiön fosfaattikaivoksiin liittyy yhtä lailla suuria ongelmia.

Kuolan todennäköisesti suurin ympäristöongelma ovat kuitenkin sen rannikoilla lojuvat ydinjätteet. Yksinomaan Andrejevanlahdella – Venäjän tärkeimmän sukellusvenetukikohdan Zaozerskin lähimaastossa – on 22 000 käytettyä ydinpolttoainesauvaa sisältävä ulkoilmavarasto, josta on vuotanut luontoon radioaktiivisia päästöjä. Siellä olevan ydinjätteen määrä vastaa noin sataa käytettyä ydinreaktoria.

– Nyt kesäkuun 27. päivänä tämän varaston purkaminen vihdoin aloitetaan Norjan rahoituksella, Kirijeva huokaa.

Norjan ulkoministeri Børge Brende on tulossa henkilökohtaisesti seuraamaan ensimmäisen lastin lähtöä. Säteilevä jäte laivataan ensin Murmanskiin ja siirretään sieltä junalla kohti Majakia, Etelä-Uralilla sijaitsevaa ydinjätteen käsittelylaitosta.

Andrejevanlahden tyhjentäminen kestää kuitenkin vuosia, eikä se valitettavasti ole ainoa kohde. Saidanlahdella – Murmanskin edustalla – on toinen valtava ydinjätteen välivarasto, jota on uusittu Saksan rahoituksella.

Anna Kirijevan muistitaululla on kuumottava tarralappu. Siihen on listattu Kolskaja-kaivosyhtiön rikkidioksidipäästöjen kokonaismäärät Kuolan niemimaalla vuosina 2008–2016.

Lapun mukaan päästöjen määrä nousi hitaasti vuoteen 2015 asti, mutta viime vuonna tapahtui yllättävä 23 prosentin pudotus.

– Luvut ovat yhtiön itsensä antamia, Kirijeva myöntää.

– Se on joka tapauksessa selvää, että päästöt ovat nyt 2000-luvulla olleet paljon alhaisemmalla tasolla kuin takavuosina, kun sulattamoon tuotiin malmia Norilskista.

Tällä hetkellä Norilskista tuodaan Kuolan alueelle ainoastaan sulatettua nikkelikupariseosta – mattea – josta rikki on jo poltettu pois. Seoksesta erotetaan Montshegorskin jalostamossa puhtaita metalleja, jotka sitten myydään maailmanmarkkinoille.

Matten tuonnin Siperiasta Montshegorskiin odotetaan Kirijevan mukaan edelleen kasvavan. Se ei sen sijaan ole todennäköistä, että saastuttavaa malmia alettaisiin uudelleen rahdata Siperiasta Norjan rajalle sulatettavaksi.

– Neuvostoaikana ei laskettu kuljetuskustannuksia, mutta nyt tuollaista tuskin edes harkitaan, hän toteaa.

Samasta syystä Kirijeva uskoo, että sulattamo pysyy Nikelissä jatkossakin, vaikka ekologian vuonna muuta höpistäisiin.

Bellonan Juri Sergejev esittelee lappua, jossa näkyvät Kolskaja-kaivosyhtiön vuosittaiset rikkidioksipäästöt tonneina. Luvut ovat yhtiöltä saatuja.

Siperian Norilskissa Vladimir Potanin joka tapauksessa toteutti uhkauksensa.

Siellä suljettiin tasan vuosi sitten alueen vanhin ja saastuttavin nikkelitehdas, jonka rikkidioksidipäästöt olivat noin 380 000 tonnia vuodessa – yli viisi kertaa enemmän kuin mitä Nikelin sulattamo nyt tupruttelee.

Norilskin nikkelimalmi menee nyt viereiseen Nadezhdan sulattamoon. Kyseistä 70-luvun lopulla rakennettua laitosta on saneerattu viime vuosina isolla rahalla.

Tosin kaivosalalla isokaan raha ei aina estä havereita. Nadezhda nousi viime syyskuussa kansainvälisiin otsikoihin, kun sen vieressä kulkeva Daldykan-joki värjäytyi yhtäkkiä verenpunaiseksi.

Syylliseksi paljastui sulattamon vieressä ollut rikastusallas, jonka seinämä petti poikkeuksellisten rankkasateiden seurauksena.

Mitä väliä tällä kaikella sitten on suomalaiselle lukijalle? Verijoethan virtaavat Pohjoiseen jäämereen ja Kuolan rikkipilvetkin lipuvat yleensä Siperian suuntaan.

No, ainakin sitä väliä, että joku tulee jossain vaiheessa tekemään hyvän tilin Nikelin sulattamon uusimistöillä. Kuolan nikkelikaivosyhtiö on ilmoittanut tekevänsä yksinomaan tänä ja ensi vuonna yli 400 miljoonan dollarin investoinnit.

Ja jos katsotaan koko Norilsk Nickel -konsernia, Potanin on ilmoittanut kaikkiaan 13–14 miljardin dollarin investointiohjelmasta vuoden 2022 loppuun mennessä.

Juuri näissä suunnitelmissa konkretisoituvat – enemmän kuin missään muussa – ne Barentsin alueen suuret taloudelliset mahdollisuudet, joista suomalaispoliitikot juhlapuheissaan usein muistuttavat.

Koillisväylä on tosiasiassa jäissä, samoin kuin jäämeren öljyn- ja kaasunporaussuunnitelmat, mutta arktinen kaivostoiminta vetää – ihan oikeasti.

Obzhora-kahvilassa työskentelevä Anton haluaa nopeasti pois Nikelistä. Ensin varusmiespalvelukseen Krasnojarskiin ja sitten teatterikorkeakouluun Pietariin.

Ja yllättäen: juuri tällä kentällä Suomella voisi olla paljonkin annettavaa, jos vain ollaan hereillä.

Olemassa olevia kontakteja onneksi on. Esimerkiksi konepajakonserni Metso on toimittanut Kuolan Kolskaja-kaivosyhtiölle pumppuja ja murskauslaitteita maanalaiseen murskaukseen, kertoo yhtiön kansainvälisestä viestinnästä vastaava johtaja Anne Rantanen.

Rantasen mukaan ensimmäiset toimitukset Kolskajalle tapahtuivat jo noin 10 vuotta sitten.

Metso on myynyt tavaraa ja palveluja myös emoyhtiö Norilsk Nickelille. Viimeksi vuonna 2015 myytiin jauhatuslaitteistoja Siperiaan, Norilskin lähellä sijaitsevalle Talnakhin rikastamolle.

Myös kaivosteollisuuden automaatiojärjestelmiä on myyty Suomesta Kuolan kaivosyhtiölle. Metson muutama vuosi sitten toimittama DNA-järjestelmä kuuluu nykyisin Valmet Automationin tuotepalettiin.

Kummallakaan yhtiöllä ei tästä huolimatta ole omaa suomalaista edustajaa Murmanskissa. Niin kuin ei ole muillakaan suomalaisyrityksillä. Tiettävästi ainoa paikan päällä oleskeleva suomalaisliikemies on marja- ja perunayrittäjä Osmo Kolu.

Soitan vielä varmuuden vuoksi Pietariin, Outotecin Euraasian markkina-alueen johtajalle Jukka Kurhiselle. Hän on myynyt kaivosteknologiaa Venäjälle ja Neuvostoliittoon vuodesta 1987 lähtien ja on myös asunut Venäjällä lähes 20 vuotta.

Kurhisen mukaan Outotec teki 1980-luvulla valtavia kauppoja Kuolan alueella, niin Petsamossa kuin Apatityssa ja Kovdorissakin.

– Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen kaupat pienenivät. Kaikkiin kohteisiin on kyllä myyty tavaraa ja palveluja, mutta ei enää kokonaisia tehtaita ja tehtaan osia kuten 1980-luvulla, Kurhinen kertoo.

Muutamia isoja kauppoja on ollut viime vuosinakin. Vuonna 2013 Outotec sopi Norilsk Nikelin kanssa Talnakhin rikastamon laajennuksesta. Suomalaisyhtiö toimitti rikastamolle muun muassa täysin automatisoidun vaahdottamon.

Kauppahinnaksi arvioitiin julkisuudessa noin 60–80 miljoonaa euroa.

Viime huhtikuussa tuli uusi 17 miljoonan euron kauppa. Ostetun jauhatus- ja vaahdotusteknologian toimitukset Venäjälle alkavat ensi syksynä.

Asiakkaan toivomuksesta projektin yksityiskohtia ei ole kuitenkaan julkistettu. Kurhisen mukaan toimitus suuntautuu ”jonnekin Keski-Venäjälle”.

Idänkaupan konkari uskoo, että Venäjän kaivosteollisuudessa nähdään vielä massiivisia investointeja.

– Mutta ilmoitetut aikataulut eivät aina ihan pidä. Täällä pitää olla ennen muuta kärsivällinen. Suomalaisilla on Venäjällä hyvä maine, mutta myös tuotteen pitää olla nykyisin huippuluokkaa. Siinä suurin muutos neuvostoaikoihin verrattuna, Kurhinen summaa.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Keskisuomalaisessa 7.6.2017.