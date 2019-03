40 kuollut Uudessa-Seelannissa moskeijoihin tehdyissä iskuissa

Uudessa-Seelannissa on tehty aseellisia iskuja tiettävästi kahteen moskeijaan Christchurchissa. Iltapäivärukousten aikaan tehdyissä iskuissa on kuollut 40 ihmistä, vahvisti Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Andern. Hänen mukaansa terroristi-isku oli tarkoin suunniteltu.



Ampuja pakeni paikalta ja poliisi aloitti hänen etsinnät. Poliisi kertoi pidättäneensä neljä epäiltyä, kolme miestä ja yhden naisen. Etsintöjen yhteydessä poliisi löysi myös omatekoisia räjähteitä.



Iskut tehtiin Christchurchin keskustassa olevaan Al Noorin moskeijaan sekä Linwoodin asuinalueella olevaan moskeijaan. Linwoodin iskusta on toistaiseksi vain vähän tietoja.

