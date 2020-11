Yhdysvaltojen presidentinvaalissa ääntenlaskenta etenee Bidenin johtaessa

Yhdysvalloissa presidentinvaalien ääntenlaskenta jatkuu demokraattien ehdokkaan Joe Bidenin johtaessa. Laskennan edetessä Biden on ottanut vastaehdokkaaltaan, republikaanien Donald Trumpilta johdon kahdessa ruostevyöhykkeen osavaltiossa: Michiganissa ja Wisconsinissa. Bidenin johto näissä osavaltioissa on uutiskanava CNN:n mukaan kuitenkin erittäin niukka.

Biden on laskentatavasta riippuen varmistanut itselleen 224 tai 227 valitsijaa, Trump 213.

Voiton varmistamiseksi ehdokas tarvitsee taakseen 270 valitsijaa.

Kaikkiaan laskenta on kesken vajaassa kymmenessä osavaltiossa.

Arizonan voitto Bidenille?

Uutiskanava CNN:n mukaan Bidenilla oli Suomen aikaa noin klo 17 takanaan 224 valitsijaa, kun Trumpilla heitä oli 213. New York Times laskee Bidenin valitsijoiden määräksi 227.

Laskenta on edelleen kesken Arizonassa, Georgiassa, Michiganissa, Nevadassa, Pennsylvaniassa, Pohjois-Carolinassa ja Alaskassa. Myös Mainen laskenta on osin kesken.

Arizonassa laskenta on siinä vaiheessa, että uutistoimisto AP ja Fox News ovat ennakoineet selkeässä johdossa olevan Bidenin voittavan. Tämä tietäisi hänelle 11:tä valitsijaa lisää.

Pennsylvaniassa Trump johtaa selvästi, mutta merkittävä osa äänistä on laskematta ja tilanne voi vielä kääntyä millaiseksi hyvänsä. Voittaja nappaa itselleen 20 valitsijaa. Laskenta voi kestää loppuviikkoon.

Wisconsinin ja Michiganin ohella Bidenilla oli alkuillasta Suomen aikaa niukka johto Nevadassa. Trump johtaa Pennsylvanian ohella Pohjois-Carolinassa, Georgiassa ja Alaskassa.

Piskuinen Maine on oma lukunsa. Sieltä Biden on New York Timesin mukaan saanut taakseen kolme valitsijaa, mutta kummalle ehdokkaalle neljäs valitsijapaikka menee, on vielä ratkaisematta.

Laskenta valmistunee ainakin kahdessa osavaltiossa tänään

Osavaltioiden viranomaiset arvioivat New York Timesille ääntenlaskennan valmistuvan seuraavasti Suomen aikaa:

– Wisconsin, 10 valitsijamiestä 97 prosenttia laskettu noin puoli kuudelta keskiviikkona, laskennan arvioidaan valmistuvan keskiviikkoiltana.

– Arizona, 11 valitsijamiestä, yli 98 prosenttia laskettu, laskennan arvioidaan valmistuvan keskiviikkona tai varhain torstaiaamuna, osa medioista on jo julistanut osavaltion Bidenille.

– Georgia, 16 valitsijamiestä, 92 prosenttia laskettu, valmistunee mahdollisesti jo keskiviikkoiltaan mennessä, ehkä torstain puolella.

– Michigan, 16 valitsijamiestä, 90 prosenttia laskettu, valmistunee viimeistään varhain torstaiaamuna.

– Pennsylvania, 20 valitsijamiestä, 77 prosenttia laskettu, valmistunee perjantaina tai viimeistään lauantain vastaisena yönä.

– Nevada, 6 valitsijamiestä, 86 prosenttia laskettu, valmistumisaikataulusta ei selvää arviota.

– Pohjois-Carolina, 15 valitsijamiestä, 95 prosenttia laskettu, valmistumisaikataulusta ei selvää arviota.

– Alaska, 3 valitsijamiestä, 36 prosenttia äänistä laskettu, vaalitulosten valmistumisessa voi kestää jopa viikko.

Päivitetty kello 18.43.