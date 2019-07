Huippuohjastaja Antti Teivainen jää sairauslomalle — ”Minun työtäni on nyt paraneminen”

Suomen raviratojen voitokkain ohjastaja Antti Teivainen on jäämässä sairauslomalle. Nurmijärveläisellä on syöpä, joka pakottaa hänet lähiviikkoina sivuun kaviourilta.

Antti Teivainen on ajanut urallaan yli 7 800 voittoa, ja hän on kaikkien aikojen toiseksi eniten voittoja ajanut suomalaisohjastaja. Ykkösenä on jo pitkään Ruotsissa vaikuttanut Jorma Kontio, joten 59-vuotias Teivainen on voitokkain kotimaassa kilpaileva ohjastaja.

Teivainen kiertää radoilla toistaiseksi ahkerasti, mutta lähiaikoina hän on jäämässä sivuun ajotehtävistä. Hänellä on muutama viikko sitten todettu nielurisan kuopan syöpä, jota aletaan viikon päästä hoitaa sytostaatein.

— Paranemisennuste on hyvä, mutta lääkehoidot ovat tosi rankat, Teivainen selvittää.

Teivaisen vakioajokkeihin kuuluu muun muassa suomenhevostammojen ykköskaartiin kuuluva Juliette Lax. Valjakosta on uumoiltu yhtä kuningatarkilpailun avainosallistujista, mutta Teivaisen kilpaileminen kahden viikon päästä järjestettävissä Kuninkuusraveissa on epävarmaa.

— Toivon, että pystyn ajamaan vielä siellä, mutta tietysti asiat ovat tärkeysjärjestyksessä. Minun työtäni on nyt paraneminen.

Teivainen on aina harrastanut urheilua ja on ikäisekseen hyvässä fyysisessä kunnossa. Tästä on vallitsevissa oloissa merkittävää hyötyä.

— Eihän se sinänsä sairauteen vaikuta, mutta lääkäreiden mukaan voidaan antaa ankarammat lääkkeet, kun on hyvässä kunnossa, Teivainen kertoo.