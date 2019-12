Kampparit hallitsi lumipyrypelin torniolaisia paremmin — Tuloksena 7—1-voitto

Mikkelin Kampparit voitti toisenkin viikonlopun kotipeleistään, kun LRK Tornio kaatui Hänninkentän jäällä lukemin 7—1 (2—1).

Päävalmentaja Antero Leväsen mukaan ottelun alku oli kuitenkin kotijoukkueelta nihkeä.

— Pikkaisen olimme ”dieselillä” liikenteessä. Aina kun pelataan peräkkäin, tämä toinen päivä on haastavampi. Toisaalta joukkue petrasi ottelun edetessä ja oli taas vahva toisella jaksolla, jossa ratkaisut syntyivät.

Iisakki Kaivolan ja Kimmo Huotelinin osumat 55. ja 66. minuuteilla toivat kolmen maalin johtoaseman. Ne syntyivät kreivin aikaan, sillä jää alkoi täyttyä paksusta lumikerroksesta.

— Ne olivat äärimmäisen tärkeät maalit siinä kohtaa, ennen kuin peli meni aivan puuroksi. Olisi voinut tulla vielä hikiset viimeiset parikymmentä minuuttia, jos olisi ollut maalin tai kahden ero, Levänen myönsi.

Vesa Vuorela Iisakki Kaivola teki tärkeän 3-1-osuman.

Vesa Vuorela Kimmo Huotelinin sijoittus uppoaa tolpan juureen. Kamppareille 4-1. Maalin edustalla kamppailemassa Eetu Karhunen.

Oulun-kokemus auttoi

Levänen kiitteli joukkuettaan siitä, että se osasi pelata oikealla sääolojen vaatimalla tavalla. Hän muisteli, että kuukausi sitten Oulussa oli vastaavanlainen tilanne, paitsi että silloin lumimyräkkä kesti koko 90 minuutin ajan. Tuon kokemuksen pohjalta joukkue tiesi mitä tehdä.

— Siinä ei jäätä pitkin pysty pelaamaan, joten on sovittuna tietyt paikat mihin palloa avataan ja tietoisuus siitä, mihin se sieltä tippuu ja missä kukin on. Se lisäksi kaksinkamppailupelaamista on paljon, joten irtopallot on voitettava.

Lumimyräkän ja vierasjoukkueen aikalisän jälkeen peli olikin täysin Kampparien hallussa. Torniolaiset eivät saaneet luotua enää maalintekopaikkoja. Kampparit puolestaan pelasi hyviä pitkiä palloja linjan taakse, mistä syntyikin pari maalia.

Tämän näkemyksen pelin kulusta allekirjoitti myös LRK:n Pekka Hiltunen.

— Lumipyry tuntui vaikuttavan enemmän meidän pelaamiseen kuin vastustajan. Siinä vaiheessa Kampparit vei 100—0, eikä meillä ollut mitään aseita. Ei ole toisaalta tällä kaudella näissä olosuhteissa vielä ”päästy” harjoittelemaankaan, Hiltunen heitti.

Hiltunen totesi torniolaisten pelisuunnitelman perustuneen tiiviiseen puolustuspeliin. Tarkoituksena oli ottaa Kamppareiden pelistä vauhtia pois.

— Ensimmäisellä puoliajalla onnistuimmekin mielestämme ihan hyvin pitämään puolustusmuodon, vaikka vastustaja hallitsikin palloa. Mutta 60 minuutin kohdalla repsahti, kuten edellisenä päivänä Lappeenrannassakin. Nämä ovat nuoren joukkueen ongelmia.

Kampparit sai myös lisää Leväsen peräänkuuluttamia onnistumisia hyökkäyspään erikoistilanteista, kun 1—0 ja 6—1-osumat syntyivät kulmalyönneistä. Joukkueen parhaana palkittiin neljä maalia iskenyt Kaivola.