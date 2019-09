Uutisen takaa: Jalkapallon Kakkosessa ratkaisun hetket ovat käsillä, MP on karannut sarjataulukossa karkumatkalle — Länsi-Savo lähettää MP:n ja PePon kohtaamisen suorana

MP:llä riittää panosta torstain PePo-ottelussa. MiPK:n loppuohjelma on todella kova. On mahdollista, että osa Ykköseen nousijoista on selvillä jo ennen lohkojen nousukarsintasarjoja.