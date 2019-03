Jalkapallon Kakkosen kausi huipentuu Mikkelin toiseen paikallispeliin

Suomen Palloliitto julkaisi perjantaina kovasti odotetun jalkapallon Kakkosen sarjaohjelman.

Kausi käynnistyy mikkeliläisten osalta 5. päivä toukokuuta. Mikkelin Palloilijat kohtaa viime vuoden tapaan Nurmijärven Jalkapalloseuran kotonaan ja Mikkelin Pallo-Kissat aloittaa pelit FC Kiffenin vieraana Helsingissä.

Tunteitakin herättävät paikallispelit pelataan torstaina 4.7. ja lauantaina 5.10, joista MP isännöi ensimmäistä derbyä. Toinen paikallisottelu pelataan sarjan päätöskierroksella.

Sarjajärjestelmää järkevöitetty

Niin MP:n kuin MiPK:n päävalmentajat ovat suhteellisen tyytyväisiä sarjaohjelmaan.

— Palloliitto on tehnyt paljon uudistuksia sarjoihin tälle kaudelle ja Kakkosen sarjajärjestelmää on järkevöitetty. Jokaisen lohkon voittaja on ansainnut nousunsa ja toisaalta jatko-ottelut tuovat kärkijoukkueille muutaman pelin lisää ja palvelee näin myös pelaajakehitystä, kertoo MP:n Janne Wilkman seuran tiedotteessa.

— Lohkoomme tulee paljon uusia joukkueita ja sarjan taso tulee olemaan viime vuotta kovempi. Nousijoista etenkin Reippaalla on vahva joukkue ja se tulee varmasti olemaan sarjan keskikastin yläpuolella.

Reippaan MP kohtaa 90-vuotisjuhlaottelussaan 24. elokuuta.

Jälkimmäinen derby harmittaa Pallo-Kissoja

Kollega Janne Moilasta miellyttää sarjan avausottelut Kiffeniä, Susia ja Reipasta vastaan.

— Jos aioimme olla sarjan kärkipäässä, nuo ovat sellaisia pelejä, joista pitää haalia pisteitä.

— Paperilla alku näyttäisi tässä vaiheessa helpommalta kuin viime vuonna, sanoo Moilanen.

Toisen paikallispelin jääminen viimeiselle kierrokselle hiukan mietityttää Moilasta.

— Siihen olen pettynyt. Toisaalta, jos vielä silloin on panosta, pelistä voi tulla huikeakin.

Useita muutoksia sarjäjärjestelmässä

Kakkonen pelataan alkavalla kaudella aiempaan tapaan kolmessa 12 joukkueen alueellisessa lohkossa kaksinkertaisena sarjana. Otteluita kertyy kaikkiaan 22.

Runkosarjan päätteeksi pelataan lohkon sisäisesti neljän parhaan joukkueen kesken kolme jatkokierrosta, joiden runkopäivät ovat 12.10., 19.10. ja 26.10.

Runkosarjassa saadut pisteet ja maaliero siirtyvät sellaisenaan kyseisille jatkokierroksille.

Kakkosen lohkovoittajat nousevat suoraan Ykköseen kaudeksi 2020, kun Ykköstä samalla laajennetaan 12 joukkueen sarjaksi.

Kauden päätteeksi lohkoista putoaa 11. ja 12. sijoittuneet joukkueet, eli kaksi joukkuetta suoraan jokaisesta lohkosta sekä tämän lisäksi lohkovertailussa huonoin 10. sijoittunut joukkue.

Yhteensä seitsemän joukkuetta siis putoaa Kolmoseen.