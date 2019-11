Edustusjoukkueeseen murtautunut Aki Manninen, 16, on esimerkki Kampparien toimivasta juniorityöstä — Ikäeroa 45-vuotiaaseen Kimmo Huoteliniin on melko paljon, mutta se ei haittaa tunnelmaa pukukopissa

Aki Manninen on yksi Kampparien nuorista lahjakkuuksista, jotka nousivat täksi kaudeksi edustusjoukkueeseen.

Bandyliigan alkuun on enää pari viikkoa. Lähestyvä kausi on tärkeä myös Aki Manniselle, 16. Jo viime kaudella muutamassa Bandyliigan pelissä esiintynyt Manninen on vahvasti tyrkyllä Kampparien edustusmiehistöön nuoresta iästään huolimatta.