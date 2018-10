Passarien miehet jatkavat vakuuttavaa menoaan — Seuraavien viiden pelin tavoitteena on voittaa ne kaikki

Vierailleesta Haminan Arsista ei ollut vastusta Mikkelin Passarien miehille lentopallon 2-sarjassa. Passarit voitti ottelun suoraan kolmessa erässä 25–19, 25–12 ja 25–12 vajaan tunnin pelin jälkeen.

Sunnuntaisella voitollaan Passarit nousi lohkonsa kärkeen tasapistein (10) Outokummun Karpaasien kanssa.

Se, mitä on tehty harjoituksissa, on tuotu myös peleihin. — Mika Leinonen

Voitto Arsista irtosi helpolla. Passarit ei ollut ottelussa kertaakaan häviöllä.

— Suurin kysymys etukäteen oli, mikä on joukkueen asenne, sillä tiesimme, ettei vastaan tule kovin kova joukkue, kertoi Passarien valmentaja Mika Leinonen.

Joukkueiden tasoero kasvoi loppua kohden

Pientä herpaantumista lukuunottamatta asenne oli riittävän kohdallaan.

— Heti alkuun menimme 5–0 -johtoon ja hetkeksi asenne laski. Sitten erän puolenvälin jälkeen saimme taas tempaistua eroa.

Kahteen seuraavaan erää Passarien peli parani ja ero joukkueiden välillä kasvoi koko ajan.

— Hyvä, että kaveri pääsi kaksinumeroisiin lukuihin päätöserässä, sanoi Leinonen.

— Emme esittäneet parastamme, mutta vähempikin riitti voittoon.

Passarien tehomies oli Lasse Taumala 11 pisteellään. Eetu Lähteenmäki kirjautti 9 ja Otso Wartiainen, Jere Häkkinen ja Niko Vesalainen kukin 7 pinnaa tililleen. Parhaana palkittiin Vesalainen.

Leinosta mielytti libero Aleksi Lipsasen otteet.

— Häneen voimme turvata. Kun saamme vielä hyökkäyksiin lisää ruutia, niin hyvää tästä seuraa.

Pelaajille voi nostaa hattua

Pelaamistaan neljästä ottelusta Passarit on nyt voittanut kolme ja hakenut sen lisäksi pisteen Karpaaseilta. Seuraavista viidestä ottelusta tavoitteena on ottaa kaikistä täydet kolme pinnaa.

— Kausi on lähtenyt todella hyvin käyntiin. Siitä pitää nostaa hattua pelaajille. Se, mitä on tehty harjoituksissa, on tuotu myös peleihin.

Ensi viikonloppuna Passarit pelaa kaksi ottelua. Lauantaina Passarit kohtaa vieraissa sarjajumbo Korian Ponnen ja sunnuntaina Mikkeliin saapuu viidentenä oleva JyväsLentiksen kakkosjoukkue.