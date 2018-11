Mikkelin oma poika Mikko Kokkonen, 17, jatkaa Jukureissa — "Olen päässyt kokonaan Liigaan mukaan, se on antanut uskoa ja buustia arkeen"

Kokkonen on tehnyt kasvattajaseuransa kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen, joka ulottuu kevääseen 2021 saakka.

Puolustaja Mikko Kokkonen jatkaa Mikkelin Jukureissa, Jukurit kertoo tiedotteessa. Tällä kaudella pelipaikan liigamiehistössä vakiinnuttanut Kokkonen on tehnyt Jukurien kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen, joka ulottuu kevääseen 2021 saakka.

17-vuotias puolustajalupaus on pelannut tällä kaudella 20 liigaottelua pistein 1+9. Hän on on päässyt pelaamaan myös U20-maajoukkueessa ja juhli viime keväänä alle 18-vuotiaiden MM-kultaa.

Jukurien urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen on mielissään, että Kokkonen jatkaa mikkeliläisseurassa.

— Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsimme sopimukseen Mikon kanssa. Hän on ottanut isoja askeleita urallaan tällä kaudella, Hakkarainen sanoo tiedotteessa.

Myös Kokkonen itse on tyytyväinen ratkaisuun. Nuorella miehellä on tavoitteena olla tulevaisuuden iso nimi jukurimiehistössä.

— Nyt olen päässyt kokonaan Liigaan mukaan. Se on antanut paljon uskoa ja buustia arkeen, että voin olla vielä isompi pelaaja joukkueelle. Seuraavat kaksi vuotta toivottavasti näyttävät, että pystyn olemaan tuloksentekijä Jukureissa, Kokkonen kertoo tiedotteessa.

— On kunnia jatkaa Mikkelissä. Tällä on hyvä meininki ollut jo pitkään.