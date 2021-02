Mikkelin Pallo-Kissojen maalivahtiosasto täydentyi Nokian Palloseurasta ja MP:stä

Mikkelin Pallo-Kissojen joukkue jalkapallon Kakkoseen on täydentynyt kolmella maalivahdilla. Joukkueen vahvuudessa jatkavat Tuomo Hiltunen ja aiemmin sopimuksen tehnyt Tero Makkonen.

Hiltusen ja Makkosen lisäksi MiPK on kiinnittänyt riveihinsä Juuso Ylisen, 23, ja Veikka Stålhandin, 20.

Stålhand vaihtaa punapaitoihin naapuriseura Mikkelin Palloilijoiden A-nuorista. Ylinen siirtyy Pallo-Kissoihin Nokian Palloseurasta.

– Muutin Mikkeliin alun perin koulun vuoksi. Pelikaveri tunsi valmentajan ja pääsin sitä kautta hakemaan paikkaa edustusjoukkueessa, Ylinen kertoo tiedotteessa.

Maalivahtiosaston kokenein on 27-vuotias Hiltunen, joka on pelannut kasvattajaseurassaan kaudesta 2019 lähtien. Hiltusella on kokemusta myös Ykkösestä MP:n paidassa.

– Tässä iässä sitä yrittää myös olla esimerkillinen muille joukkuelaisille, koska sitä alkaa olemaan joukkueen ikärakenteen perusteella vanhempaa kaartia, Hiltunen kertoo.

Kesosen tilanne selkiytynee ensi viikolla

Maalivahtiosaston myötä Mikkelin Pallo-Kissojen pelaajaryhmän koko on 20. Listasta puuttuu viime kauden kapteenin ja keskikentän avainpelaajan Antti-Pekka Kesosen nimi.

Alun perin Kesosen tilanteen piti selvitä tammikuussa, mutta ratkaisu on venynyt. Pallo-Kissat odottaa tietoa Kesosen tulevaisuudesta ensi viikolla.