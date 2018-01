Pohjoisen joukkueet vierailevat Mikkelissä — Kampparien tuplaviikonloppuna pelataan kotiedusta Maalivahti Juuso Tervonen on sivussa viikonlopun otteluista. Kampparien päävalmentaja Antero Levänen ei halua ottaa stressiä sarjasijoituksista.

Bandyliiga jatkuu Mikkelin Kampparien osalta viikonloppuna kahdella kotiottelulla. Kampparit kohtaa samat joukkueet, Oulun Luistinseuran ja LRK Tornion, jotka se voitti viikko sitten vieraissa maalein 4–3.

Voittamalla molemmat ottelunsa Kampparit tukevoittaisi asemiaan taistelussa pääsystä neljän parhaan joukkoon, joka takaisi kotiedun pudotuspeleihin.

Kampparien sijoitus on nyt neljäs. Eroa edellä oleviin Akillekseen ja JPS:n on kaksi pistettä. Porvoolaiset ovat pelanneet yhden ottelun enemmän ja jyväskyläläiset kaksi peliä vähemmän kuin mikkeliläiset. Karussa, kuuden pinnan päässä, on sarjaa johtava Veiterä.

— Emme ota stressiä tästä (sijoituksesta). Keskitymme nyt vain viikonloppuun, sanoo Kampparien päävalmentaja Antero Levänen.

— Mutta tottakai kotietu olisi parempi pudotuspeleihin.

Kampparien loppuohjelma on muutoinkin kotipainotteinen ja suosiollinen. Seitsemästä jäljellä olevasta ottelusta Kampparit pelaa viisi kotonaan. Hänskiin saapuvat viikonlopun jälkeen vielä WP 35 ja MM-tauon jälkeen Narukerä sekä Akilles. Vieraissa Kampparit kohtaa HIFK:n ja JPS:n.

— Loppuohjelma antaa meille mahdollisuuksia, arvioi Levänen.

— Pelimme ei ole vielä maksimissaan.

Huotelin ja Kaartinen auttavat

Kimmo Huotelinin ja Alpo Kaartisen liittyminen riveihin nostattaa sekin toiveita. Huotelin on pelannut nyt viisi ja Kaartinen kolme ottelua.

— Heidän paluunsa näkyy pelissämme enemmän ja enemmän.

OLS:n ja LRK:n kaatoon Kampparit on valmistautunut käymällä läpi viime viikonlopun ottelut. OLS-ottelusta ei käteen juuri jäänyt mitään huonojen keliolosuhteiden takia.

— LRK-pelistä jäi vähän enemmän, muttei mitään ihmeellistä, kertoo Levänen.

Haaparannassa Kampparit hallitsi tilanteita, mutta jätti maalipaikkansa käyttämättä.

Viikonlopun peleihin Kampparit saa jalkeille lähes parhaan kokoonpanonsa. Pitkäaikaistoipilaan Ville Hämäläisen lisäksi vain maalivahti Juuso Tervonen on sivussa. Eetu Sviilin kaveriksi maalivahtiosastolle nousee Jere Korhonen.

— Juusolla on pieni vamma ja hän huilaa nämä pelit, kertoo Levänen.

Bandyliigan pistepörssi:

1) Tero Liimatainen Veiterä 26+11=37, 2) Eetu Peuhkuri Veiterä 11+22=33, 3) Janne Hauska Veiterä 18+8=26, 4) Artem Shekhovtsov Kampparit 18+8=26, 5) Nico Nevalainen JPS 20+5=25, 6) Kalle Lempinen Kampparit 12+10=22, 7) Tomi Hauska Veiterä 8+13=21, 8) Harri Hiukka HIFK 15+5=20, 9) Antti Ekman LRK Tornio 11+8=19, 10) Aleksi Seppänen Veiterä 9+8=17.